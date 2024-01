Salen a la luz los WhatsApp del joven desaparecido en el Mar Menor: "A la una de la madrugada sales"

Ivo es un joven de 15 años al que se le perdió la pista la madrugada de Reyes en el Mar Menor. El desaparecido se habría adentrado en el agua en piragua junto a dos amigos. Se cayeron de la canoa y sus otros dos amigos logaron salvarse, pero Ivo se quedó en el agua. Según la versión de sus acompañantes quienes, además, aseguran que fue Ivo quien tomó la iniciativa para sustraer la piragua y adentrarse en el Mar Menor.

El periodista Jorge Badía ha hablado con la madre del joven, Miglena. No cree que su hijo tuviera la iniciativa de robar la embarcación y ni si quiera que se adentrara de forma voluntaria en el agua ya que no sabía nadar y el mar le daba "pánico".

Espejo Público ha sacado a la luz la conversación de WhatsApp que mantuvo Ivo con uno de sus amigos la noche en la que desapareció:

Ivo: Dime, ¿por qué me has llamado?

Amigo: Tienes que venir a casa de Javi

Ivo: No puedo salir ahora, no puedo salir. El 'viejo' me va a pillar

Amigo: Haz todo lo posible para salir

Ivo: Vale

Amigo: Tenemos que hacer cosas, así que no me escribas ahora vale, para luego no contestar hasta 3 horas más tarde

Ivo: Ya me enteré, si me llamas sé para qué es

Amigo: Vale

Ivo: No puedo salir

Amigo: A la una de la madrugada sales y te vienes a casa de Javi

Después de esta conversación y durante la madrugada, Ivo le envió su ubicación a una amiga, así como pantallazos de esta conversación de WhatsApp. El joven mantuvo incluso una conversación telefónica con la chica. Cuenta el periodista Jorge Badía que la joven está dispuesta a testificar para la Guardia Civil. "La investigación en tierra del grupo de homicidios avanza más rápido que la que se está haciendo en el Mar Menor", señalaba.

"No es propio de Ivo salir de casa en chanclas y sin llaves"

Después de 11 días desaparecido su madre cuenta que se ha roto algo dentro de ella. Mantiene que no es propio de su hijo salir de casa en chanclas y sin llave. A Miglena no le gustaban algunas de las compañías de su hijos y afirma que Ivo no quería problemas. "Es imposible que él solo robara la piragua", señala. No cree que su hijo esté en el Mar Menor y tiene miedo cuando suena el teléfono móvil por si le van a comunicar algo malo.

Destaca Badía que las capturas de la conversación de WhatsApp ponen en contexto el motivo. "Tenía miedo y esa forma de hablar en clave y convocarle a la casa de Javier, el único mayor de edad en esta historia, pone de manifiesto una realidad: En apariencia tanto un superviviente como el otro estaban faltando a la verdad", determina.

La progenitora es consciente de que su hijo en el momento que deja el instituto se junta con personas poco recomendables. Sabe que pudo haber participado en un robo aquella noche pero tiene claro que él no tuvo la idea ni fue él quien habló de adentrarse en el Mar Menor.