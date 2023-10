Rosa Díaz analiza el último sondeo de Sigma Dos: "En el mejor de los casos, el bloque de la derecha se quedaría a las puertas de poder gobernar"

Rosa Díaz, directora de la empresa Sigma Dos visita Espejo Público para analizar los resultados que arroja la última encuesta de intención de voto realizada por Sigma Dos. El primer dato destacable es que, en caso de que se celebraran de nuevo elecciones generales, el Partido Popular volvería a ganar e incluso contaría con un mayor número de apoyos que se traduciría en un incremento en los escaños.

Nueva victoria del PP

Según la encuesta de Sigma Dos, el Partido Popular pasaría de los 137 escaños, resultado obtenido el pasado 23 de junio, a tener entre 144 y 146 de repetirse ahora los comicios.

A grandes rasgos lo que se observa básicamente es el ascenso del Partido Popular y un descenso de Vox, y es que Rosa Díaz afirma que ya para el 23J se observaba ligeramente el trasvase de votos de Vox al PP. Aun así, la directora de Sigma Dos puntualiza que, según sus datos, la conversión de voto desde el partido de Santiago Abascal al de Alberto Núñez Feijóo "por primera vez muestran una tasa de transferencia que alcanza casi el 20%".

¿Mayoría para una investidura?

La directora de Sigma Dos sentencia: "No, no pueden gobernar. El bloque de la derecha necesitaría una horquilla alta para alcanzar los 175 escaños. Todavía no tendrían mayoría absoluta".

Al evaluar los resultados que muestra el último sondeo de Sigma Dos, la suma de una posible coalición formada por PP, Vox, CC, UPN, alcanzaría en el mejor de os casos 175 escaños, tres más que el 23J. Aun así esta cifra seguiría siendo insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta en una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Yolanda Díaz se desploma en valoración de líderes

Como viene siendo habitual ninguno de los líderes de los principales partidos llega al aprobado, siendo el líder de los populares el que mayor puntuación obtiene. Alberto Núñez Feijóo sería el que quedaría más cerca del aprobado con una nota de 4,4, seguido por Pedro Sánchez, 4,2; y por debajo del 4 quedarían Yolanda Díaz y Santiago Abascal, obteniendo unas valoraciones de 3,9 y 3,2 respectivamente.

Rosa Díaz destaca el cambio en el caso de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha encabezado durante el último año y que pasa a la tercera posición. La directora de Sigma Dos relaciona directamente esta notable caída como una respuesta a que la actual vicepresidenta del gobierno en funciones habría pasado a un segundo plano, pasando el protagonismo casi por completo a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tras las elecciones.

"Hay división entre los españoles. Pero el favorito de los españoles para gobernar sería Alberto Núñez Feijóo"

La colaboradora de Espejo Público matiza que, por unas décimas, más españoles se decantarían como próximo presidente del gobierno al líder del Partido Popular. Como ocurre en la valoración de los líderes, Alberto Núñez Feijóo se sitúa ligeramente por delante del actual presidente del gobierno en funciones.

También una mayoría significativa de españoles, que supera el 60%, cree que una ley de amnistía podría deteriorar el sistema democrático actual.