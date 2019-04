La "rica y famosa" Verónica Pucci desmiente que haya denunciado a su marido

Verónica Pucci es peruana y lleva 14 años en España. Los mismos que lleva casada con Danielle Puci, italiano. Se conocieron a la semana de instalarse ella en Madrid y viven en una de las zonas más exclusivas de la capital. Se hizo popular tras aparecer en el programa de La Sexta "Ricas y famosas". Durante el último fin de semana varios vehículos policiales tuvieron que acudir al domicilio de la pareja alertados por los vecinos ante la fuerte pelea que ambos mantenían.

En junio del año 2006, Verónica interpuso una denuncia contra su marido en la que argumenta, entre otras cosas que él la engañaba con su secretaria y que intentaba separarse de él pero solo recibía insultos y amenazas. Además añadía que había recibido malos tratos psíquicos por parte de su marido al que definió como muy celoso.

Por su parte, Daniele lo negaba todo e iba más allá. Denunció que su mujer le había amenazado con clavarle un cuchillo.

Tres meses después volvieron a cruzarse sendas denuncias. Peleas más que habituales en la intimidad, aunque delante de la gente, Verónica y Danielle, que llevan 10 años juntos, mantienen una imagen de pareja enamorada.

Verónica, en declaraciones a Espejo Público ha desmentido que se haya cruzado amenazas y denuncias con su marido. "Es cierto que ha venido la policía pero por chorradas. He discutido con él como todo el mundo, pero no pasó nada". "Mi marido es un encanto nunca le he denunciado", asegura. Al tiempo que echa la culpa a los vecinos de haber llamado a la policía.