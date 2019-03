Sin rastro de Darwin

Darwin Fernando, ecuatoriano afincado en Pamplona ha desaparecido. Fue el pasado 25 de diciembre cuando salió a tomar algo con sus amigos y no se sabe nada de él desde entonces. La familia está preocupada y sin conocer porque razón se fue sin dejar rastro.

La policia está investigando su desaparición pero no encuentra pistas sobre su paradero. Dicen que es algo insolito porque no se habían encontrado con un caso así antes.

En Espejo Público hemos hablado con sus familiares que están apenados y preocupados por Darwin Fernando. Nos han estado explicando que tenía muchos proyectos de futuro, nunca había tenido problemas con sus familia y nunca se le había ocurrido abandonar el hogar de forma voluntaria. Su padre sabe que su hijo no es un santo pero que no es un mal chico. Pero no cesará en su búsqueda hasta encontrarlo.

La familia ha puesto a disposición dos teléfonos: 948060792 y 676119098 para cualquier pista.