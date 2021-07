Radul, okupa de un chiringuito de lujo en Fuengirola: "No me voy, he invertido aquí todo lo que tengo"

El chiringuito está ubicado en primera línea de playa. Radul trabajó dos años en él y ya lleva 5 viviendo como okupa. Los vecinos aseguran que tiene las instalaciones muy limpias y que es un buen vecino. "Vive como Robinson Crusoe. Se mantiene de lo que pesca y tiene todo muy limpio", comenta un vecino.

Cuando el Ayuntamiento de Fuengirola cerró este chiringuito el dueño le dejó las llaves para que pudiera vivir en el local. Le dijo que a cambio se tenía que comprometer a cuidarle las cosas que había en el interior.

Dos años después el dueño le pidió que abandonara el local. Cuenta este okupa que se llevó todo lo que había dentro y ha sido él quien lo ha ido reponiendo desde entonces. A partir de ese momento todo lo que ganaba Radul lo invertía en amueblar el chiringuito. Se niega a irse: "He invertido toda mi vida en el chiringuito y he hecho reformas", señala.

Manolo es el dueño de un local de playa ubicado junto al chiringuito en el que vive Radul. Asegura que el okupa le propuso que abandonaría el chiringuito si le daba 100.000 euros y una casa en primera línea de playa. Radul niega estas acusaciones y señala que los dueños de ese local le quieren echar para edificar.

Señala la periodista Amparo de la Gama que Radul hace la competencia desleal a otros locales de la zona porque ofrece a los clientes bebidas a un euro. Radul niega que tenga coches de alta gama, tal y como apunta el empresario Manolo. "Tengo un coche de 2.000 euros ¿Tengo que ir toda la vida en patines?", se pregunta.

Espejo Público ha hablado con, José, expropietario del local. Quiere dejar claro que Radul "es un buen chaval pero aún así no entiende cómo si le han dicho que se vaya no lo ha hecho". Señala que Radul estuvo trabajando en el negocio y se hizo amigo de su padre. Fue su padre quien le dijo que podía vivir allí un tiempo. Señala que el chiringuito no tiene licencia y por eso está cerrado. La idea es echar abajo el chiringuito cuando tengan licencia y ubicarlo en otra zona.

