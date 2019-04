Jandi, así le llaman todos, regenta un restaurante en la localidad. Al parecer no atravesaba ningún problema económico. Dicen de él que es un hombre muy normal. Tiene 50 años un hijo y está separado desde hace tiempo. Pero, la gran pregunta es, ¿qué quería el secuestrador?. Espejo Público ha tenido acceso a las demandas que hizo mientras mantenía a un niño como rehén.

"Quiero una cámara. Quiero verme y oírme por la televisión. Si me veo y me oigo esto se soluciona. Tengo a un niño retenido. Si salgo en la tele, me entrego y entrego al niño. Tengo un cutter", estas fueron sus primeras demandas cuando llegó la Guardia Civil. Lejos de amedrentarse, el secuestrador íba perdiendo la paciencia según avanzaba la mañana. "Estáis tardando mucho. Todo lo que pase es culpa vuestra. Se os está yendo de las manos. No quiero hablar con ningún negociador. Si entra alguien más juro que la lío".

Afortunadamente, después de 5 angustiosas horas, el secuestrador dejó salir al pequeño y la Guardia Civil lo detuvo. Se encuentra en dependencias de la Benemérirta declarando mientras el pueblo intenta sobreponerse a este suceso que mantuvo en vilo durante horas a Colmenar de Arroyo