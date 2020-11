Ya hemos escuchado cantar con su voz real a nuestra Gamba y con las pistas que ha dado, llega el momento de intentar adivina qué personaje famoso es el que puede estar escondido en ella.

Como ya ha ocurrido con 'Pulpo', aunque ninguno de ellos lo habían adivinado, en Espejo Público se vuelven a mojar y hacen sus apuestas por saber quién se encuentra bajo la máscara de 'Gamba'.

Con pistas como 'En el Mediterráneo me siento como gamba en el agua y el oleaje de la Costa Blanca es un relax', o 'Me interesa mucho la actualidad y los deportes pero no aguantaría ni una semana', en Espejo Público se han decantado por Gemma Mengual, David Meca o Máximo Huerta. Y tú, ¿Quién crees que se esconde debajo de 'Gamba'?

El estreno de 'Mask Singer' el pasado miércoles 5, fue todo un éxito con más de 3.740.000 espectadores en televisión y ha revolucionado las redes sociales. Ocupando el primer puesto en los trending topic nacionales y se mantuvo así toda la noche, llegando a ser segundo Trending Topic Mundial.

Puedes ver toda la información relacionada con 'Mask Singer: adivina quién canta' en ATRESPLAYER.