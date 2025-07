Yolanda Díaz se pronuncia sobre el caso Juana Rivas: "Un maltratador no puede estar con sus hijos"

"Es tristísimo lo que estamos viendo". Es la primera sensación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, cuando se le pregunta por la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri. Este miércoles debía haberse producido esa entrega en Granada, pero tras una tensa mañana en la que el menor, rodeado de medios de comunicación, gritaba su miedo a regresar con su padre, todo se aplazó hasta el próximo viernes por orden judicial.

"Primero quiero transmitirle a la madre y a la familia mi cariño, porque el sufrimiento es mayúsculo", añade Díaz durante una entrevista en el programa Espejo Público. "Y en segundo lugar, espero que el viernes se tome la decisión correcta y que el menor sea escuchado", ha añadido. En una providencia dictada ayer, la juez número 3 de Familia de Granada ordenó aplazar la entrega al próximo viernes, aunque sin poner en duda la obligación de que el niño viaje con su padre a Italia. "Requiérasele nuevamente a la progenitora para que realice la entrega del menor al progenitor que ostenta su guarda y custodia por resolución judicial el próximo viernes 25 de julio", señala la magistrada en su escrito.

Díaz: "El menor ha hablado claro"

Yolanda Díaz no comparte la decisión de la jueza. "El menor ha hablado claro y creo que el interés del menor es el que debe primar; lo importante es que el viernes, así lo deseo, todo salga bien", añade la vicepresidenta del Gobierno. "Más allá de lo jurídico, el sufrimiento que le está causando a la familia es enorme", considera Díaz, y apunta que "es brutal" la exposición de ayer del menor ante los medios de comunicación en el momento de la fallida entrega a su padre. Tras recordar que hay muchos casos como este pero sin la notoriedad de la disputa entre Juana Rivas y Francesco Arcuri, Díaz considera que "El interés del menor es un mandato y está por encima de todo; un maltratador no puede estar con sus hijos y lo digo rotundamente, así de claro, no puede ser".

