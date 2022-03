¿En qué consiste el ataque anfibio que planea Rusia para entrar en Kiev?

Francisco José Gan Pampols, teniente general del ejército de tierra en la reserva, ha explicado en Espejo Público en qué consiste el ataque anfibio que pueden estar planeando las fuerzas rusas para entrar en la capital ucraniana de Kiev.

Asegura que el esfuerzo principal, viendo la cantidad de medios concentrados, sigue siendo Kiev pero uno de esos esfuerzos va dirigido a quedarse con toda la rivera norte del mar Negro. Apunta demás que hay una ofensiva terrestre que se está desarrollando dirección Mariúpol y Odesa. "Se va a saltar desde el mar a tierra con unidades anfibias, se va a consolidar una cabeza de playa y se va extender hacia el interior", ,señala.

Apunta que se trata de un tipo de ataque que es delicado porque los barcos tienen que estar parados. Si el ejército ucraniano dispone de artillería o armas esos barcos serían un objetivo fácil y la vulnerabilidad es muy elevada para esas tropas. "Son operaciones muy arriesgadas aunque si dan éxito son casi resolutivas pero tienen un potencial de fracaso alto".

Sobre el ataque a la centra nuclear de Zaporiyia, la más importante de Europa, apunta que ha sido una barbaridad. "No son unos dementes descontrolados. No han disparado a la central, los fuegos han sido a un edificio auxiliar. La central tiene un vaso de contención. Esos vasos pueden aguantar impactos de artillería no continuados y el impacto directo de un avión. Lo que han hecho ha sido estropear los sistemas que conducen al proceso de transformación de energía".

Sin embargo, señala que cualquier error en la central nuclear "podría haber generado una crisis de grandes proporciones. El accidente y el error humano es factible". Señala el experto que una fuga radioactiva tampoco beneficiaría al propio Vladimir Putin.

