Primeras palabras de la 'viuda negra' de Alicante en televisión: "Yo no maté a mi marido, ahora hablo con vosotros"

ATIENDE A LOS MEDIOS EN EL REGISTRO

La conocida como 'viuda negra de Alicante', acusada de matar a su cuarto marido con un destornillador, ha hablado por primera vez para los medios de comunicación que la esperaban en el registro de su domicilio. Caminando con un andador, pese a asegurar que no tiene movilidad del cuello para abajo, y escoltada por la Policía le ha dicho a la prensa que ella no mató a su marido. "Yo no maté a mi marido. Ahora estoy con vosotros", declaraba.