No es la primera muerte en esa empresa de Call Center de Madrid: "Ya ha habido otras personas fallecidas por causas similares"

Es una de las noticias más controvertidas del día. Una mujer murió en un Call Center de Madrid, tras lo que sus compañeros, presuntamente, continuaron trabajando casi tres horas. En Espejo Público hemos podido hablar con Javier Bujarrabal, trabajador de esa empresa desde hace 23 años y delegado de prevención de riesgos laborales de CGT, quien nos ha contado cómo se actuó en todo momento. Afirma que "no se dio ninguna instrucción a ningún trabajador, con lo cual no se les explicó si tenían que salir o quedarse". De esta manera, "algunos trabajadores muy cercanos a la compañera fallecida se marcharon a su casa, otras personas se quedaron trabajando porque nadie les notificó lo que tenían que hacer".

Una de las principales dudas que surgen es la de si no existe un protocolo a seguir en estos casos tan extremos. Bujarrabal nos explica que no, "no hay protocolo, de hecho hoy nos estamos reuniendo con la empresa para llegar a una gestión de un protocolo para este tipo de situaciones". Además, revela que no se trata del primer suceso de este estilo que se da en la empresa: "no es la primera situación que ocurre en esta empresa, ya ha habido otras personas fallecidas por similares causas".

"El 112 acude de manera muy frecuente"

La noticia ha dejado a muchos totalmente sorprendidos. Sin embargo, parece que en la empresa no es algo ocurra de manera puntual, pues Javier Bujarrabal desvela en Espejo Público que "la tónica habitual es que a los centros de trabajo de esta empresa acude el 112 de manera muy frecuente debido a crisis de ansiedad o crisis de pánico", puesto que "la gente trabaja muchas horas, a destajo, coge muchas llamadas al día, estamos hablando de más de 2.000 o 2.500 llamadas al día, una detrás de otra sin descansos de ningún tipo". Añade que "un trabajador de cualquier empresa del sector de 'telemarketing' no se levanta de su puesto si su responsable directo no le dice que se levante, el motivo es porque evidentemente puede haber represalias contra ese trabajador, puede haber una sanción por incumplimiento de las normas".

¿Qué dice la empresa?

Parte del mensaje de la empresa en la que ha tenido lugar el suceso es el siguiente: "Estamos apoyando y unidos al dolor de la familia, respetamos su duelo", a la vez que desmienten las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre lo ocurrido: "con la máxima contundencia se niegan las cosas publicadas sobre la empresa. Es absolutamente falso que nadie obligara a nadie a trabajar. Se les dio la opción a los trabajadores de irse a su casa a teletrabajar o irse a otra parte de la empresa", sentencian.

Javier Bujarrabal insiste en que el principal problema es que cuando ocurre el trágico suceso "no hay órdenes directas, no se le indica al trabajador lo que tiene que hacer", de manera que "si no hay órdenes, el trabajador no se va a levantar de su puesto porque sería un abandono de puesto y habría una sanción".