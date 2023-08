Podría existir un pacto entre la RFEF y el CSD para beneficiar a Luis Rubiales

La polémica iniciada por el beso que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso continúa. La situación del presidente de la Real Federación de Fútbol se complica ahora que han salido a la luz unas nuevas imágenes en las que se pude ver al propio Luis Rubiales portando a hombros a la jugadora del Real Madrid Athenea del Castillo.

El gesto parece apuntar a un nuevo comportamiento reprobable, y muy alejado de la actitud que debería mantener un cargo institucional como el que ocupa. Sus conductas podrían llevarle a una cesión por parte del Consejo Superior de Deportes a través del TAD, aunque su futuro aún está en el aire.

El programa de Espejo Público ha podido hablar este jueves con David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), acerca de este polémico tema.

"Sería de escándalo, sería criminal"

El presidente de la AFE ha iniciado sus declaraciones insistiendo que su institución pide "el cese inmediato de Luis Rubiales", pero que teme que eso no se pueda conseguir en el caso de que el CSD y la RFEF lleguen a un acuerdo para proteger a Rubiales.

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, el pasado miércoles aseguró lo siguiente: "Si la RFEF no actúa, actuaremos nosotros". Aganzo se ha querido pronunciarse sobre estas declaraciones. "Me preocupa el posible pacto que se podría estar intentando llevar a cabo entre la RFEF y el CSD para que Rubiales tenga un solamente un castigo interno y el CSD no tome medidas", ha explicado.

El presidente de la AFE se refiere a que el Rubiales podría someterse al 'castigo' de dos meses de suspensión de empleo y sueldo hasta que pase la polémica, pero después volver a ocupar su puesto. "Sería de escándalo, sería criminal la imagen que estaríamos dando sobre esta situación", ha declarado.

"Conocemos cómo actúa"

"Conocemos cómo actúa Luis Rubiales en este tipo de situaciones, por lo que tenemos que estar muy atentos", ha asegurado Aganzo.

"No nos ha sorprendido esta actitud porque lo llevamos viendo mucho tiempo", ha afirmado, lamentando que "esto no beneficia a la imagen del fútbol español". "El que pierde en este caso no es él, es el deporte español y, en este caso, las chicas de la selección", ha declarado.

Existe una candidatura potente para que el mundial de 2030 se haga en España, pero preocupa la imagen que ahora mismo se esté proyectando en el resto del mundo: "Un pacto sería lamentable, a nivel nacional e internacional".