El Consejo Superior de Deportes no acepta justificaciones para el "indecoroso" e "inaceptable" gesto de Rubiales

Luis Rubiales continúa contra las cuerdas después de su polémico beso a Jennifer Hermoso tras la final del mundial femenino de fútbol. El gesto podría costarle su puesto como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De momento, ya son tres las denuncias formales que se le han impuesto: la del la Escuela de Entrenadores de Fútbol, la de Sumar y al del árbitro de VAR de Primera División Xavier Estrada Fernández.

La RFEF ha convocado una Asamblea General Extraordinaria con carácter urgente para próximo viernes y el Consejo Superior de Deporte (CSD) ya ha activado el procedimiento para investigar el caso.

Espejo Público ha podido contactar con Víctor Francos, el presidente del CSD, para conocer de primera mano cuáles serán los pasos a seguir para las instituciones deportivas.

"Ya se están dando pasos"

Francos ha comentado que "el Gobierno reaccionó a las pocas horas de producirse el suceso", posicionándose rápido y marcando "un camino de iniciar procedimientos internos". "Se he empezado una investigación que lleve a un expediente de manera urgente, y nosotros queremos ser escrupulosos", ha asegurado.

El presidente ha afirmado que, "en cuanto tengamos el informe de la Asamblea tras la reunión de este viernes, nosotros nos vamos a poner a trabajar inmediatamente". Aunque considera que "pasos ya se están dando", y prevé que el caso se resuelva pronto porque "ya se ha forzado a todo el mundo para que empiece a tomar medidas".

Ha querido recordar el papel que la institución que preside tendrá en esta investigación: "El CSD no puede inhabilitar a Rubiales, lo que sí que está previsto es que abra un procedimiento de investigación interna, que podría llevar a una suspensión cautelar hasta que se tome una decisión final que tome el Tribunal Administrativo del Deporte, que en ningún caso el CSD podrá cuestionar".

Sobre la fecha de la Asamblea General Extraordinaria que ha convocado la RFEF, él ha explicado que tiene "muy poco margen de maniobra": "Si la RFEF ha decidido convocar el viernes la asamblea, no puedo hacer nada". Y ha reiterado que "desde la CSD, no vamos a permitir que el proceso se dilate".

"Sobra cualquier explicación y justificación"

"Me gustaría estar hablando del papel de las chicas en el mundial, de que hemos hecho una cosa histórica, de que el futbol femenino y el deporte femenino ya no serán lo mismo desde el domingo pasado. Y es una pena que no estemos en eso", ha lamentado.

Sobre el comportamiento de Luis Rubiales, el presidente del CSD ha juzgado que "no es aceptable" y se trata de "una actitud que no se puede repetir, que no puede pasar ni el deporte ni en la sociedad", reclamando que "justo en ámbitos tan ejemplificadores como el deporte, cobra especial importancia ser muy cuidadoso con estos asuntos".

"Ese gesto no es decoroso, él lo sabe y no se siente cómodo. Es tan evidente y obvio que sobra cualquier explicación y cualquier justificación", ha concluido.