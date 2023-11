¿Es Pilar Vidal una pelota con Isabel Preysler?

María Pilar Vidal Lloret, conocida como Pilar Vidal, se ha enfrentado hoy en directo al "pelotómetro" de Más Espejo y su reacción ha sido de lo más peculiar. La periodista ha opinado a cerca de su amiga Isabel Preysler y su nuevo documental, el cual tiene en vilo a toda la población. En este Isabel nos habla de sus rutinas, y en concreto de sus desayunos matutinos, que han llamado mucho la atención en el plató.

"Isabel tiene la suerte de tener un metabolismo privilegiado, puede comer y no engordar"

Carmen Lomana y Pilar han estado discutiendo a lo largo del programa de la alimentación de Isabel. Tanto Carmen como Susana opinan que el desayuno de la Preysler es bastante fugaz y escaso, sin embargo Pilar nos dice que la conoce de primera mano y que su alimentación es variada, con hidratos de carbono, pasta y arroz. Pilar nos cuenta que Isabel la invitó a su casa, un acto privado, donde pudo conocerla más afondo y disfrutar de su compañía.

"Es la Isabel que alguno tenemos la suerte de conocer, la que es diva pero también tiene mucho sentido del humor"

Gema López, por el contrario, reta a Pilar a que diga un defecto de Isabel, y esta se niega porque dice que no tiene que hablar de ningún defecto de nadie. Por otro lado, Carmen Lomana no entiende que haya tanta admiración hacia la Preysler porque cree que no ha aportado nada a la sociedad. Lomana ha sentenciado su indiferencia por Isabel asegurando que a ella no le interesan "las mujeres que sólo son algo por ir colgadas del brazo de un hombre importante".

Pilar dice que tienen que conocer más a fondo a Isabel para poder tener una imagen más certera de ella. No es cuestión de ser pelota o no: "Es la Isabel que alguno tenemos la suerte de conocer, la que es diva pero también tiene mucho sentido del humor".