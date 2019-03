"Me pidieron una analítica y me ofrecían 300 euros por escena"

Inma, Javier y Manolo son tres estudiantes que se intentaron poner en contacto con la productora responsable. "Intentaba hacer un artículo para el periódico universitario y me hice pasar por interesada", asegura Inma Montes, una de las estudiantes que logró habar con los responsables de esta oferta.

"Primero me dijeron que me tenían que ver para ver si estaba bien físicamente, después, si pasaba ese primer filtro, acudiría a un hotel para grabar la escena con un chico. Me pidieron una analítica para ver que no tenía ninguna enfermedad y se la pasarían al chico. A mí me darían la de él y se grabaría la escena si estábamos de acuerdo. Al terminar la escena cobraría 300 euros", asegura esta estudiante. Lo cierto es que la respuesta de la productora a Inma es decirle que el casting está ya cerrado. "Les pregunté por qué, pero no me dieron ninguna respuesta, solo que iban a estar un mes parados y luego quizá continuarían", asegura.

Otros estudiantes se han mostrado indignados por la oferta al considerar que se hace aprovechando que muchos jóvenes no pueden pagar las tasas universitarias. "Es una falta de sensibilidad importante por parte de la productora", asegura Javier, otro de los estudiantes indignados.