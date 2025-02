La pesadilla de Montse, amenazada por su propio hijo: "Cuando te duermas, te mataré"

Montse vive en un estado de alarma permanente durante las 24 horas del día. Su hijo Enzo tiene 16 años, mide 1,90 y pesa 115 kilos. Una complexión física difícil de manejar en un joven que tiene frecuentes brotes de agresividad. El joven tiene un trastorno del espectro autista y cuando algo no le encaja estalla. Sus episodios de violencia cada vez son más frecuentes y más graves.

Esta madre está desesperada porque la convivencia se ha convertido en un infierno. Tiene que guardar los cuchillos en una caja fuerte temiendo lo que Enzo pueda hacer en uno de sus brotes. Su hijo le llegó a amenazar diciéndole: "Cuando te duermas, te mataré".

"Le manejamos bien hasta los 8 años que fue cuando comenzaron los problemas"

A su hijo le diagnostican a los 3 años un trastorno del espectro autista. Le manejaron bien hasta los 8 años cuando comenzaron los primeros problemas. Al principio le podían controlar muy bien pero según fue creciendo fueron aumentando también los diagnósticos. El joven tiene un trastorno negativista desafiante, TDAC y una discapacidad intelectual límite.

En un primer momento controlarle fue muy fácil por sus dimensiones pero cada vez es más complicado. Por pedirle que se duche se puede desencadenar una crisis que acabe en un estallido de violencia.

"Hemos retirado de la circulación cuchillos y elementos punzantes"

Enzo es huérfano de padre y vive con Montse y la pareja de esta. Cuando tiene una crisis grande le intentan contener entre los dos con la medicación que tienen pero si no quiere tomársela al final no les queda más remedio que llamar al 061 para que acusan en su ayuda. Se han acostumbrado a la situación y han retirado de la circulación cuchillos y elementos punzantes para que no se haga daño ni a él mismo ni a los demás.

El hermano pequeño de Enzo tiene 13 años y esta situación se está viviendo como una agonía para todos. Toda la familia está yendo al psicólogo para poder conllevar el sufrimiento que llevan encima.

La solución que espera la familia de Enzo

Los familiares de Enzo sueñan con que les concedan el servicio de acompañamiento que llevan solicitando desde hace tiempo. Esta madre reconoce que ya han llorado mucho y han decidido recurrir a los medios de comunicación ante la desesperación como último recurso.

Le gustaría que el joven fuera ingresado en un centro terapéutico que se llama Acompáñame. Un centro que cuenta con 28 plazas, 25 de ellas son del departamento de la Generalitat que se encarga de los menores. Las terapias van entre los 6 meses y los 2 años y uno de los grandes problemas para acceder a él es la baja rotación que existe.

