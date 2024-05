La periodista de Espejo Público, Laura Fa, acosada por un famoso: "Ha mandado a 2 hombres para que me agredan"

La colaboradora de Espejo Público Laura Fa ha contado que un famoso presentador, que no está en activo ahora mismo, la ha amenazado recientemente. Le ha quitado importancia al asunto y aunque reconoce que se ha sentido amenazada y quería hacerlo público para que hubiera constancia de estos hechos. Hace un par de semanas la empezó a llamar alguien que trabajaba con él. Otro de sus amigos le dijo que a su lugar de trabajo habían acudido dos hombres con mala pinta preguntando por ella con intención de agredirle si la encontraban.

A esta revelación se sumaba la de Pilar Vidal que sacaba a la luz las amenazas de una famosa joven cuando trabajaba en El Mundo. Le dijo que le partiría las piernas si sacaba a la luz una información. Lorena Vázquez, periodista, apunta que ha recibido una llamada en la que le explican que este presentador no es la primera vez que utiliza a terceros para amedrentar a otros que han contado cosas que no le han gustado. "Me sorprende que en 2024 puedan suceder estas cosas porque esto me suena a la mafia en los años 20", manifestaba la periodista.

Esa persona le ha dicho que una de las veces los 'gorilas' a los que envía este presentador usaron la violencia y no sólo se quedó en palabras.

" A mí me fueron a buscar directamente al trabajo"

Gema López ha contado que a ella le fueron a buscar directamente al trabajo en una ocasión. "Lo primero que hacen habitualmente cuando se publica algo que no les gusta es llamar al medio e intentar que tú desaparezcas del medio", añade. A ella le sucedió en un medio escrito y viendo el famoso que el medio no la despedía se presentó en su puesto de trabajo. No la encontraron y la cosa se quedó ahí. "El señor era empresario, poderoso, con mucho dinero y muy feo. Él acabó en la cárcel", relata.

Los expertos en seguridad afirman que que habitualmente cuando te amenaza una persona famosa y encima lo haces público no va a ocurrir nada. "Muchas veces es más la leyenda que va detrás de ciertas personas que lo que realmente haces. No es tan fácil mandar a dos matones sin que se produzca un encuentro y eso acabe muy mal".

"Es fundamental asesorarse con un buen profesional"

Cada vez son más los rostros famosos que se ven envueltos en situaciones complicadas. Paco González, Shakira, Candela Peña o el cantante Harry Styles son algunos de los rostros conocidos que han sido acosados.

El mayor riesgo se produce cuando el acosador es una persona anónima. Asesorarse con un buen profesional y acudir a la Policía también es fundamental aunque muchas veces no haya pruebas suficientes para justificar ante la Policía lo que está pasando. Si la amenaza es telefónica se aconseja tener una grabación, si es por escrito captar un pantallazo y si es en persona conseguir una fotografía.