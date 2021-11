El pequeño comercio agoniza en España: Llamamiento para un consumo responsable

Señala Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que los autónomos son la última cadena en el eslabón de distribución de los bienes de consumo. Ya venían de una situación complicada por el cierre que provocó el Covid, No podían hacer almacenaje ni comprar stock por la difícil situación económica en la que se encontraban y la crisis de stock y el encarecimiento de la energía eléctrica les han dado la puntilla. La subida en el precio de la luz ha encarecido un 30%sus costes directos.

Actualmente no pueden comprar mercancía porque no hay financiación ni previsión de abastecer el almacén en vista de la crisis de mercancías de aquí a los próximos meses. Señala que no es viable que esto repercuta en el precio final del producto ya que no pueden competir con las grandes cadenas de distribución.

"Desgraciadamente a lo largo de estos meses ha cambiado la forma de consumir y los consumidores han tenido que recurrir a grandes empresas de consumición cuando los negocios estaban cerrados por la pandemia. Esto ha supuesto que los pequeños comercios que ya arrastraban un déficit de digitalización no hayan sido capaces de adatarse en tiempo y forma para poder abarcar nuevo mercado", señala.

En dos meses el sector ha perdido 3.000 pequeños establecimientos, el sector ya venía de la pérdida de 35.000 pequeños comercios en los últimos 4 años. "Esta es una prueba más donde vamos a tener que reinventarnos", señala. Hace un llamamiento al consumidor "para que tenga conciencia y haga un consumo responsable". "No nos olvidemos que los que hacemos que una ciudad o pueblo sean habitables somos el pequeño comercio que es fundamental para que los ciudadanos puedan habitar con comodidad estas áreas".

