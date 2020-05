Pepe Álvarez, sobre los despidos en Nissan: "El problema es que en España no hay tecnología del motor"

Álvarez (UGT) lamenta que desde el Gobierno no haya habido previsión de la crisis automovilística que ha comenzado con el cierre de Nissan en Barcelona y el recorte anunciado por Renault. Desde UGT van a hacer "todo lo posible porque Nissan continúe en España" pero cree que la clave será "la capacidad de movilización de los trabajadores y la capacidad que tengamos de explicarles a los japoneses que no pueden irse de Barcelona, ya que es un deshonor para una empresa japonesa".

"Sabemos que decirles que es un deshonor es algo que les duele. Es una primera decisión pero nosotros vamos a trabajar desde la movilización y exigiendo a las autoridades que se pongan las pilas", mantiene.

Señala que uno de los grandes problemas es que España tiene muchas fábricas de coches pero carece de tecnología. "No tenemos centros de investigación y desarrollo. Y eso hace que cuando las empresas toman este tipo de decisiones sea todo mucho más fácil porque no se tienen que llevar el 'Know How'".

Cifra en medio millón de puestos de trabajo directos e indirectos al sector del automóvil. "Vamos a intentar trabajar con la gente de Nissan para que no se cierre, que haya una alternativa".

Propone un plan 'renove' como solución, ya que ayudaría a que las multinacionales a "no tomar decisiones tan rápidas en nuestro país". "Las decisiones que están basadas en el covid y en las ventas del mes de abril tenemos que intentar que no se consoliden. Porque el mercado del automóvil en España y en el mundo se va a reactivar", expone.

Considera Álvarez que la clave de esta crisis es que se de un empujón al soporte tecnológico para hacer este proceso de transformación del coche. "Eso puede ser que alguien crea que es la nacionalización de hoy. Que no se trata de quedarse con una empresa. Se trata de generar los elementos que como país tenemos desde el punto de vista tecnológico", expone.

