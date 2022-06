Pau Juan ingresa hoy en prisión pese a que otro joven se autoinculpa del la agresión de Antella

Todo ocurrió en el interior de un pub de Antella en el año 2016. Allí se produjo una pelea y un joven fue agredido con un vaso de cristal en la cara. Tras la pelea la víctima terminó en coma. Cuando despierta identifica a un joven de Antella, Pau Juan, como su agresor.

Pau asegura que había salido de fiesta con unos amigos y que en el momento de la reyerta estaba hablando en la puerta del pub con otro joven. Vio salir aun chico con la cabeza ensangrentada: "Este chico se nos cayó encima de nosotros", señala. Pese a que niega ser el autor de la agresión la víctima le identifica tras despertar del coma.

"Pau defiende su inocencia y cree que la víctima le acusa porque dice que mintió en el juicio"

Meses después aparece un joven, Isaac, que se autoinculpa de la agresión. Pau defiende su inocencia en todo momento y cree que el agredido le ha inculpado porque dice que mintió en el juicio. Pau mantiene que él ha dicho la verdad y que no tiene nada que ver con este altercado. Tanto los vecinos de Antella como los familiares de Pau se han movilizado para pedir su indulto.

Espejo Público ha accedido en primicia a la declaración de Isaac. El joven que se autoinculpa del delito por el que Pau entrará en prisión. Reafirma que el 12 de marzo estaba dentro del pub con más gente y la víctima entró de forma agresiva con más gente. Se le puso frente a frente amenazándole y le soltó un puñetazo, según su versión. Llevaba un vaso en la mano y se le rompió en la cabeza. No puede creerse que la víctima haya identificado a Pau y no a él como el agresor. "Cuando se produjeron los hechos estaba bajo los efecto del alcohol, incluso de las drogas, y se agarra a un clavo ardiendo diciendo que es Pau", señala.

"De momento voy a entrar en la cárcel y allí voy a esperar, a ver qué pasa"

A punto de entrar en prisión cree que "la justicia en este país no existe". No tiene noticias sobre el indulto, de momento va a entrar a la cárcel y esperará "a ver qué pasa". Isaac se presentó en un juzgado y mostró el escrito de culpabilidad así como la responsabilidad civil. "Tiene testigos y pruebas suficientes para mostrar su implicación", añade. Isaac presento estas pruebas después de que existiera esta primera sentencia, a partir de ese momento se abre una instrucción que no ha conseguido evitar a este joven ingresar en la cárcel.