La desesperación de un joven a punto de ir a la cárcel por un delito del que se ha autoinculpado otro hombre en Antella

Si no se aprueba el indulto en 72 horas Pau tendrá que ingresar en prisión para cumplir con una sentencia de agresión. Se le acusa de dejar en coma a otro joven en una pelea en un pub de Antella (Valencia). La víctima quedó en coma después de las lesiones, fue agredido con un vaso de cristal, y al despertar culpó a Pau.

Sin embargo, ahora otro amigo de Pau se ha autoinculpado como el autor de los hechos. La madre de este nuevo joven, María Jesús, asegura que su hijo lo está pasando muy mal pensando que un inocente irá a la cárcel por un delito que cometió él. Este chico le relató a su madre que la víctima entró en el servicio del local con un estado de agitación muy fuerte y le dio con la puerta. Este le increpó y su hijo se defendió "con la mala suerte de que llevaba un vaso en la mano" y le dio. Según cuenta esta madre en el momento de la agresión Pau no estaba ni en el servicio, estaba en la calle con amigos del inculpado que lo vieron.

"La víctima fue golpeada con un vaso de cristal y al despertar del coma culpó a Pau"

David Donnay es abogado de la víctima. Cuenta que su defendido no ha variado su versión en ningún momento y todas las pruebas que se han realizado en los distintos procedimientos han conducido a dar credibilidad a esa versión. Señala el letrado que hay versiones contradictorias entre lo que ha declarado el acusado y el hombre que ahora se autoinculpa. Insiste en que su representado en todo momento ha señalado quién fue el autor material y nunca ha variado su declaración. Sin embargo, la familia de Pau señala que la víctima reconoció ante sus amigos no recordar nada ni saber quién le pegó.

"Mi hijo lo está pasando muy mal porque otro hombre vaya a la cárcel por un delito que cometió él"

Pau, de 32 años, ya no sabe a dónde dirigirse para impedir su ingreso en prisión: "La principal víctima de los hechos es el agredido pero yo soy la segunda víctima", mantiene. El único camino que le queda es que se le aprueben el indulto. Judicialmente ya no pueden esperar nada. "A ver si los políticos arreglan esto. Ha habido una especie de complot para que pagara Pau siendo inocente. Esto quedará en la conciencia de Fran y la conciencia de Donnay porque van a enviar a la cárcel a una persona que no ha hecho nada", implora el padre de Pau.