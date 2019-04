Pasa 27 meses en prisión siendo inocente

Cuando salí de la cárcel estaba muy debilitada y no tenía ganas ,pero ahora quiero luchar contra los culpables de este secuestro, porque ha sido un secuestro. Voy a pedir daños y perjuicios y no voy a parar hasta que el Gobierno marroquí y el Gobierno español me devuelvan, al menos, un poco de la vida que me han robado y que me han destrozado.

Consuelo se siente víctima de una gran injusticia.La policia encontró 21 kilos de hachis en el coche de una amiga suya con la que había viajado a Marruecos para pasar unos dias.

Cuando le preguntaron a Consuleo si conocía a esa chica, respondió que si y esa afirmación marcó el comienzo de su calvario. Del puesto fronterizo la llevaron a una comisaria de Tetuán. "Me torturaron para que firmara unos papeles en árabe. Yo no quería firmar, solo quería un traductor y un abogado, pero se negaron."Firme una declaración culpándome de ser cómplice de tráfico de dorgas sin saber lo que firmaba. La policia me dijo que eran meros trámites para volver a csa.Además Consuelo fue uno de los 48 españoles que consiguieron el indulto del rey Mohamed VI el año pasado, con motivo del dia del trono y como gesto de agradecimento al Rey Juan Carlos, tras su viaje a Rabat.

Consuelo lo ha perdido casi todo. su trabajo, sus amigos y de ser una mujer empresaria con un nivel de vida más que aceptable, en este momento tiene todo embargado y ni siqueira tiene luz en casa