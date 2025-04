Parir en el metaverso: "Mi pareja insistió en hacerlo. Al principio me parecía una cosa de ciencia ficción pero la experiencia ha sido increíble"

No tenía ni pajolera idea de lo que era un parto. Empuja, respira profundo, suelta. ¡Contracción! Empuja, empuja, empuja. Ahora más lenta la respiración, que ceda la piel. ¡Viene contracción! Suelta. Ya casi está. Respira. Suelta. ¡Empuja! "En el parto de mi hijo estuve presente y ausente", reconocía el colaborador de Más Espejo, Rubén Amón. Proceder con acierto en un paritorio el día D y la hora H (fecha que recordarás el resto de tu vida por, probablemente, haber cambiado la misma), controlar los tiempos previos al parto y saber reaccionar ante las peculiaridades del milagro de dar a luz, conforman una retahíla de indicaciones y consejos médicos y/o familiares que creemos tener asumidos hasta que nos toca ponernos delante del espejo. Del espejo de la vida. No tenía ni pajolera idea de lo que era un parto y he conseguido autoexperimentar y, al menos, acortar distancias con el escenario, los sonidos, estímulos, sensaciones y vivencias que brotan de esas camillas del amor consagrado. Parir un hijo. ¿Puede la tecnología ponernos en la piel de una mujer embarazada?

Partos virtuales

Desde la rotura de la bolsa amniótica hasta el momento expulsivo. Unas gafas de realidad virtual, dos matronas, la recreación de un paritorio y la disposición plena de la pareja a inmiscuirse en el esta experiencia. El simulacro está servido. El metaverso al servicio de la naturaleza en su expresión más primigenia. "Mi pareja insistió en hacerlo. A mí al principio me parecía una cosa de ciencia ficción pero la experiencia ha sido increíble". Alexandra y Fernando se pusieron en manos de Gestaverso para someterse a un ejercicio preparatorio del día del parto. Hace unas semanas nació el pequeño Gabriel y así vivieron esas sesiones previas "La preparación ha sido muy importante. Nos pusieron tres escenarios: el parto en casa de manera natural, la inducción y una cesárea de urgencias. Yo tuve un parto por inducción programada que era un escenario que me daba bastante miedo pero había repasado con ellos todo lo que me podía ir pasando". Juan Carlos y María son las cabezas pensantes de este proyecto. Dos matronas, compañeros de trabajo, que decidieron emprender esta aventura virtual que ya han probado en universidades y hospitales. "Esto es un añadido a la preparación al parto a través de una simulación. Los resultados de los pacientes son muy buenos. Nos cuentan que reducen el el miedo y la ansiedad y ganan en confianza para afrontar el momento real".

En la piel de una embarazada

La empatía con la futura madre es una de las primeras sensaciones cuando te sometes a esta inmersión. Acabo de entrar en la década de los treinta y nunca me había planteado conocer con detalle qué ocurre durante los últimos coletazos de la gestación. Te pones esas gafas y realizas un ejercicio de concentración que ayude a la simulación. Las imágenes que se suceden ayudan a imaginar el contexto. Matronas virtuales y una vagina como continuación de tus piernas. Las matronas de carne y hueso comienzan a actuar. María aprieta mi zona lumbar y simula las contracciones. Juan Carlos me pide que esté atento a sus indicaciones mientras no quita ojo a la pantalla que establece un nexo de continuidad entre lo que veo y los estímulos que recibo. Marcela, otra matrona de Gestaverso, hace las veces de mi acompañante. Un hombre, salvando las infinitas distancias, en la piel de una mujer embarazada dispuesto a sentirse padre y madre a la vez. La experiencia es tierna, sorpresiva y extraña a partes iguales. "Proponemos el intercambio de roles. Es un ejercicio que sirve para que el acompañante coja los tiempos. Cuando puedo ir al hospital, cuando no ir. Lo que queremos es que nuestra pareja entienda el proceso y poder ayudar en el momento en el que ella va a estar inmersa en las contracciones". Además, explican los CEO de este parto virtual que están recibiendo muchas peticiones de mujeres que están embarazadas por segunda vez. "Nos llaman algunas madres que están viviendo el embarazo con muchísimo miedo porque tuvieron una experiencia traumática. Cuando llevan alguna sesión, empiezan a dormir tranquilas, ya no tienen insomnio y llegan al momento del parto con ilusión".

