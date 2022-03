El padre Ángel, solidario con la guerra en Ucrania: "Estaba convencido de que no habría más guerras y me he equivocado"

El Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, destinará un millón de euros para ayudar a los ucranianos gracias a una donación del Patronato de la Fundación A.M.A., la mutua de los profesionales sanitarios.

El religioso ve la guerra con dolor pero con esperanza. "Yo estaba convencido de que no habría más guerras ya en el mundo y me he equivocado. Ha habido esta guerra que no es solo caliente, también muy fría", señala.

Cree que el conflicto pasará. "Tenemos que rezar y decirle al de arriba que nos eche una mano. No es posible que en pleno siglo XXI esté sucediendo esto hoy hay más familias que quieren acoger familias que incluso las que vienen", destaca el Padre Ángel sobre el aumento de las muestras de solidaridad.

Se muestra convencido de que "nuestros hijos esto que estamos pasando nosotros no lo pasarán porque somos una sociedad todavía rica en valores".

La muestras de solidaridad surgen en los lugares más inesperados. A Luis Lora el conflicto le pilló estudiando con una beca Erasmus en Cracovia (Polonia). El joven, junto con otros estudiantes, está colaborando con la fundación Alalá para ir a Ucrania a recoger refugiados. Cuenta que con los fondos que recaudaban compraban alimentos y medicinas para llevarlas a la frontera con Rusia. Han recaudado 40.000 euros y quieren viajar a Cracovia para seguir colaborando.

