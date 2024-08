Paco Marhuenda responde a Pedro Sánchez: "¿Ahora ya también eres catedrático de periodismo?"

El director de La Razón, Paco Marhuenda, ha analizado en Espejo Público la comparecencia de Pedro Sánchez en la que habló, entre otros asuntos, de su querella contra el juez Peinado o el nuevo modelo económico que ha aprobado en Cataluña. Para Marhuenda esta es "una nueva muestra de indignidad política y un insulto a la inteligencia". "Es alguien que sistemáticamente miente", dice sobre Sánchez. "Imagínense que en España no se respetaran los contratos civiles y mercantiles", añade.

Señala Marhuenda que lo que más le irrita "es la ignorancia absoluta al decir federalismo", después de que Pedro Sánchez defendiera el acuerdo con ERC como un paso más hacia el federalismo. "Tenemos un Gobierno donde pululan ignorantes que no han leído nada y salen y dicen 'federalizante'. Que expliquen exactamente esa empanada mental que les han hecho en el argumentario, que no tienen ni idea", apunta.

"Busquemos nivel en España, que es una gran nación en el mundo"

Afirma Paco Marhuenda que "este es un momento muy grave en la historia de España". "Tú compara este Gobierno con el británico, han elegido a un señor por ser un gran jurista, no por ser un 'petardón' que hacía carrera política con algunos de la Ejecutiva del PSOE. Busquemos nivel España, que es una gran nación en el mundo".

Sobre la posible investidura de Salvador Illa como presidente del Parlament de Cataluña, Marhuenda pide "que no nos mientan". Afirma que "él no puede imponer a Illa el que no sea presidente de la Generalitat, su candidato se llamaba Carles Puigdemont que la gente lo sepa. Su candidato nunca es el el del PSOE, lo vivimos en Galicia. El candidato de PSOE en Galicia no era el socialista él quería que gobernarse el bloque nacionalista gallego en coalición, su modelo de España es el del País Vasco", afirma. "Le interesa que el PSOE tenga la mayor cuota de poder posible aunque sea siendo el tercer parido", añade.

"Uno de sus amigos íntimos me decía que la fuerza de Pedro Sánchez es también su mayor debilidad"

Opina Marhuenda que no es fácil gestionar a Pedro Sánchez "porque es una persona sin ningún tipo de principio o valor". "Un amigo íntimo de Pedro me decía que su gran fuerza es su mayor debilidad, que es su mínimo de empatía y ayer lo vimos. Ayer llegó como si eso fuera su casa y le faltó decir lo que un famoso aristócrata español le dijo al mayordomo en los años 50: "Que les den algo de comer a los periodistas"", señala.

Sobre la causa abierta que tiene Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, con la justicia; Marhuenda entiende que "sea un tema incómodo". "La cara refleja el alma, él está mal. Está incómodo, está tenso. Es una sonrisa impostada, lo conozco desde siempre. Entra como si fuera Luis XIV en una sala, solo faltó que se dijera: "Levantaos que ha entrado el presidente del Gobierno como en EEUU"".