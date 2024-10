Paco León, objeto de polémica y criticado por la comunidad gitana: "Se mofan de lo nuestro"

Probablemente la mayoría ha escuchado expresiones como 'no seas gitano', 'vas echa una gitana', o 'cuidado que hay un gitano'. Los colaboradores desde luego admitían haberlas oído o incluso poder haberlas dicho en algún momento. Susanna Griso proponía el debate sobre el nombre del popular postre 'brazo de gitano' y Serafín Giraldo apuntaba que "también se dice: 'eres más tonto que un payo'". Frases incluidas en el lenguaje coloquial de muchos ciudadanos y que evidencian una residual xenofobia lingüística.

Estos días está teniendo lugar en Barcelona el Congreso de Antigitanismo. Noelia cortés es una de las 100 mujeres que asisten a este evento que pretende poner el foco entre otras cosas en las conductas que denigran y ofenden al Pueblo Gitano.

Expresiones tradicionalmente despectivas

Activistas defensores de la cultura gitana denuncian que estas expresiones, incluida la palabra 'gypsy', son despectivas. Ha aprovechado la reciente fiesta Paco León y Carmina Barrios como altavoz para lanzar su mensaje: "Nada podría haberme preparado para la imagen de Carmina disfrazada de la clásica pedrería de las novias gitanas".

Aseguran sentirse despreciados por las frases que le gritaban a la madre de Paco León, mientras fumaba en cima de una carroza: "¡Viene nueva! ¡Viene limpia! ¡Está nueva!".

"Se estaban entreteniendo con las caricaturas populares sobre las celebraciones del Pueblo Gitano", preguntaba un comunicado en las redes sociales.

"Una burla de señoritos"

El periodista Rubén Amón compartía su opinión respecto a la fiesta celebrada por la familia León - Barrios. Para el colaborador de Espejo Público, esta celebración no debería resultar ofensiva: "Estamos ante una fiesta temática, con todos los clichés de toda fiesta temática".

Añadía Rubén que en una fiesta de disfraces no se está retratando a una comunidad ni a su cultura, sino que se enfoca desde una perspectiva "teatral y folclórica".

Noelia Cortés, activista gitana y escritora, ya considera que elegir esa temática supone una falta de respeto a su pueblo. Consideraba inapropiado "hacer ese tipo de caricatura y esa parodia de las costumbres de un pueblo perseguido históricamente", y fuera de lugar "las bromas de temas de temas tan íntimos, y esos disfraces, que se nota que están hechos a posta, para ser cutres".

"La cosa que tiene el 'antigitanismo'"

Según Noelia "no tienes que decir abiertamente nada malo contra el Pueblo Gitano para tener una actitud despectiva con los gitanos". Afirmaba que ver a Carmina Barrios con su disfraz del otro día le parece una burla, por ver reflejadas a sus madres y abuelas.

Respecto a quienes critican algunos de los ritos que celebran los gitanos desde fuera y acusa de machistas alguna de sus costumbres, como la prueba del pañuelo, la joven respondía de la siguiente manera: "El machismo es machismo en todas las culturas y en todos los espacios. En cada una se manifiesta de una manera. Yo no tengo absolutamente ningún problema con que exista eso porque soy, desde dentro, testigo de que la mujer lo elige".

"Tú, como no eres gitana, pues no tienes tampoco que opinar profundamente si está bien o mal, sino escucharnos", sentenciaba Noelia.