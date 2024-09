Rocío Martínez sobre el 'racismo' a Vinicius: "No sé si España es un país mas racista que EE.UU., sede del próximo mundial, o Qatar, o incluso Brasil"

El futbolista brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., ha vuelto a generar controversia tras sus recientes declaraciones sobre el racismo en España durante una entrevista con CNN Sport. En medio del primer parón internacional de la temporada, Vinicius no solo denunció los insultos racistas que ha sufrido en algunos estadios españoles, sino que también puso en duda si España debería seguir siendo la sede del Mundial 2030 si no se toman medidas serias para erradicar el racismo. “Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel. Si antes de 2030 las cosas no evolucionan, creo que hay que cambiar de lugar el Mundial", declaró el delantero, añadiendo que sería complicado para los jugadores competir en un entorno donde no se sienten seguros.

¿Es España un país racista?

En el programa `Espejo Público´, la presentadora Susana Grisso no tardó en llevar el debate a la mesa de tertulianos, lanzando la pregunta clave: ¿Es España un país racista? Las opiniones fueron divididas, reflejando la complejidad del tema. Aunque Vinicius aclaró que no cree que la mayoría de los españoles sean racistas, sí hizo hincapié en que una minoría, especialmente en los estadios, afecta la imagen del país. Esto remonta a episodios anteriores, como en marzo de 2024, cuando el jugador denunció una situación similar, diciendo: "Estoy seguro de que España no es un país racista, pero hay mucho racismo aquí, y muchos de estos incidentes ocurren en los estadios".

El debate en `Espejo Público´ contó con la participación de la periodista deportiva Rocío Martínez, quien mostró su apoyo a Vinicius en su lucha contra el racismo, pero criticó su propuesta de retirar a España como sede del Mundial. "No sé si España es más racista que Estados Unidos, donde se jugará el próximo Mundial, o que Brasil o Qatar", afirmó Martínez, sugiriendo que el racismo es un problema global, no exclusivo de España.

Por su parte, el periodista Javier Carballo sostuvo una postura más crítica, alegando que los abucheos que recibe Vinicius no son por su color de piel, sino por su "comportamiento provocador". "Si le pitaran por ser negro, también abuchearían a todos los jugadores negros que juegan en España", argumentó Carballo, rechazando la idea de que España tenga un problema sistemático de racismo.

El debate también incluyó las reacciones políticas, como la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien pidió a Vinicius que rectificara sus declaraciones. Almeida calificó de "profundamente injusto" que el jugador sugiriera que España podría perder el Mundial por racismo. "Vinicius tiene a la mayoría de la sociedad española a su lado en la lucha contra el racismo, pero no puede decir que somos un país racista", afirmó el alcalde, subrayando que Madrid es una de las ciudades más diversas y acogedoras del mundo.

Entre los participantes del programa, también intervino la periodista Elisa Beni, quien añadió una reflexión sobre el racismo estructural, afirmando que "el verdadero racismo se ve en el miedo de las madres a que sus hijos salgan a la calle por ser negros", calificando el problema como un racismo clasista.

Este encendido debate deja clara la división de opiniones en torno a un tema que no solo afecta a los estadios, sino a la sociedad en general. Aunque muchos coinciden en que el racismo es un problema real, la cuestión de si España debe ser señalada de manera tan categórica sigue generando polémica, especialmente con el Mundial 2030 en el horizonte.