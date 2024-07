La Miss Universo Atenea Pérez, víctima de racismo: "No soy menos española por no ser blanca"

Los delitos de odio crecieron en España en un 21,3% en 2023. Cuatro de cada 10 delitos están relacionados con el racismo y con la xenofobia. El tercer lugar de los delitos son los que tienen que ver con la ideología.

Espejo Público habla con una víctima de este tipo de delitos: Atenea Pérez. Atenea es modelo y Miss universo 2023. Desde que salió elegida Miss Murcia ya empezó a recibir ataques por su color de piel. Los comentarios destacaban que no parecía una chica murciana ni tenía una apariencia de española prototipo. Quienes la descalificaban únicamente se fijaban en su color de piel y sus rasgos. Lejos de venirse abajo por ese tipo de ataques, cuenta que usó esos insultos para empoderarse. Su padre es español y madre proviene de Guinea ecuatorial. "No soy menos española por no ser blanca, que es en lo que se fija la gente", señala.

"Muchas personas te señalan por tener otra procedencia"

Los ataques no se ciñen a las redes sociales y en la calle ha notado que le daban un trato diferente respecto a sus amigas. Lo que le molesta es que en la vida tiene que demostrar más por ser negra o ser mulata. "Siempre he notado que tenía que demostrar que era igual de válida que la gente de alrededor", señala. "Muchas personas te señalan por ser diferente, tener otra procedencia o tener otras raíces", ha apuntado.

"El hombre comenzó a tratarme de prostituta o extranjera"

Michelle es artista y también ha sido víctima por su condición de mujer trans y extranjera. Señala que no quiere ir de víctima aunque reconoce que fue "bastante heavy" lo que le ocurrió y aún le toca ver a esa persona por las inmediaciones de su barrio. Baja a pasear a su perrito a un parque cercano a su casa. Ya antes había visto a esa persona que la agredió, cuenta, pero una noche el perro de este hombre comenzó a jugar con su perrita de una manera muy agresiva y ella le pidió que controlase al animal. "El tipo vino y me dijo que tenía que mi perra tenía que aprender a defenderse porque tenía que sacar un lado animal", señala.

Este hombre comenzó a tratarle de prostituta y extranjera "y mil adjetivos que cada vez iban subiendo de nivel". Pidió que le prestaran un teléfono porque no tenía móvil. Llamó a la Policía y esperó en este parque junto a u agresor hasta que este intentó agredirla físicamente y abandonó el lugar.

Ella es natural de Perú pero nacionalizada española. Esta acostumbrada a esas reacciones porque ha representado a España en distintos concursos de belleza y a veces recibe ese 'hate'. Como mujer tras, inmigrante e integrante del colectivo LGTBI está acostumbrada. "A veces la gente cree que llamándote así es algo malo. Creo que es ignorancia y que esas personas no son muy felices", opina.