Olvido Hormigos: "Cuando difundieron mi vídeo sexual me quise quitar la vida"

La exconcejala de Los Yébenes, Olvido Hormigos, ha opinado sobre el escándalo sexual que ha salpicado a los jugadores del Eibar Sergi Enrich y Antonio Luna. Tras el caso de Hormigos las penas para quienes difundieran vídeos de este tipo se endurecieron.

La persona que difundió el vídeo de Hormigos no recibió ningún castigo penal y su vídeo sigue publicado en varias páginas porno.Actualmente existen penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a doce meses para quienes difundieran vídeos de un tercero cuya intimidad pudiera quedar menoscabada.

"Yo me decía todos los días que ni he robado ni he matado pero dentro de mi casa quería morir, pasaba muchísima vergüenza, salía a la calle y no podía mirar a nadie a los ojos", recuerda Hormigos. "En ese momento pensaba que era lo peor que me podía pasar en la vida y entiendo perfectamente cómo se sentirá esa chica, pero afortunadamente el tiempo todo lo cura", mantiene.