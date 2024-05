Olga, 'influencer' del poliamor: "Mi novio está dale que te pego con otra chica"

Con la evolución de la sociedad también cambian las maneras en las que interactúan las personas, apareciendo nuevos modelos y tipos de relaciones, muy distintos a los tradicionales. Un estudio de principios de este año desvelaba que los jóvenes españoles serían los europeos que más optan por el poliamor como modelo de relaciones sentimentales-

Olga y Sergio, conocidos en algunas redes sociales por su contenido sobre las relaciones abiertas o 'poliamorosas', que practican. Él, también conocido como 'esencia salvaje' aseguraba que "claro" que se les podía presentar como pareja, a lo que ella añadía: "Somos una pareja estable, seria y nos amamos con locura".

La relación que mantienen no estaría exenta de celos, según ellos, pero admitía Sergio que harían una gestión correcta de los mismos.

Enseguida aparecería en plató la discrepancia con la manera de pensar de ambos jóvenes. El periodista de Espejo Público, Juan Soto Ivars, aseguraba comprender su posición pero sin compartir "el discurso de que sea esta forma de emparejarse una cuestión muy revolucionaria, contra las normas". En opinión del periodistas su visión de las relaciones no sería para nada trasgresora sino que correspondería a una adaptación a la actual "sociedad consumista en la que nuestro deseo rija la vida de los demás" y a la voluntad de tener a toda costa aquello que se desee de manera inmediata.

Sergio inmediatamente negaba que ese fuera su caso porque "eso sería movernos por impulsos, y nosotros nos movemos por amor". Explicaba a continuación que él mismo habría estado "meses y meses" manteniendo relaciones exclusivamente con Olga, hasta que "conectaba con otra persona".

Pero Soto Ivars afirmaba: "La relación monógama es la cosa más antisocial y revolucionaria que hay ahora mismo".

Reacciones

"Nosotros no somos detractores de la monogamia, ni defendemos el poliamor. Nosotros defendemos la libre elección de modelo relacional, que tú puedas elegir de manera libre si quieres tener una relación monógama o no"

En algunos de los vídeos que Olga graba para sus seguidores en redes sociales hacía declaraciones como: "Voy a echar de menos a Sergio, porque se va de viaje, pero he quedado con un bombero que me va a dar un buen 'manguerazo'", o "mientras hago este vídeo, mi novio está dale que te pego con otra chica". Esa y otras frases no pasaban inadvertidas para muchos, que manifestaban su opinión claramente contraria, llegando en algunas ocasiones al ataque o al insulto, que ellos interpretan como una escala de valores distinta relacionada como una "imposición sistemática de la monogamia".

Ante una vinculación entre el programa de citas 'Tinder' e infidelidades que hacía el periodista, Sergio respondía: "Nosotros nos manejamos en una escala de valores en la cual la sinceridad y la comunicación priman por encima de todo. Tu estás hablando de mentir y engañar".

¿Crisis en la pareja?

Algunos de los seguidores en redes de ambos amantes habría especulado con que la relación atravesaba malos momentos por la aparición de una nueva mujer, Águila, sin embargo Olga exponía: "Nosotros en todo momento apostamos por el poliamor. Yo estoy supercontenta de que él tenga un amor con ella, tengan una relación, y vayan adelante y sean felices. En el momento en el que yo he sentido celos, miedos, o inseguridades, lo he hablado con él, lo hemos trabajado y ahora pues lo llevamos bien".