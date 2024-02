La Generación Z española, a la cabeza de Europa en poliamor: "Entienden las relaciones como algo más fluido"

La aplicación Ashley Madison, en colaboración con el instituto YouGov, ha publicado recientemente un informe en el que asegura que el 51% de los jóvenes españoles está a favor del poliamor. En una métrica donde se han incluido datos de más países, el estudio afirma que la generación Z española (desde los 18 años a los 29) es líder en esta práctica afectivo-sexual dentro del continente europeo.

Solo Suiza (también un 51%) es competencia directa de los jóvenes españoles en esta cuestión.

Cambio en la forma de entender las relaciones

La psicóloga del amor Silvia Llop está segura de que lo que ha habido es un cambio de concepción. Si antes el poliamor parecía algo inconcebible, ahora es algo más común entre los jóvenes a pesar de que sigue siendo un fenómeno que asombra a muchos. Llop apunta a que la generación Z, que reúne a todas las personas que han nacido familiarizándose con las nuevas tecnologías, "se ha rebotado un poco con lo que han visto en su casa y por eso están experimentando otras formas de relacionarse".

El informe de You Gov expone además que 4 de cada 10 españoles abrirían sus relaciones. El CIS ya lo anunció hace unos meses. A la luz de los datos, podemos observar cómo la generación Z aparta el modelo tradicional de monogamia para iniciarse a vivir nuevas formas de entender el amor. Muchos, según la experta, lo hacen porque su pareja ya no cumple con esos mínimos que necesita. El cambio no pasa solo por la relación que tienen con la persona con la que están compartiendo su vida, sino también por la forma en la que entienden en general cualquier tipo de contacto social.

"Los jóvenes las comprenden como algo mucho más fluido, como algo que no tiene que ser para siempre si no funciona", subraya Silvia Llop. Por el contrario, una persona más mayor tiene muy asumido que "para tener una vida de éxito tiene que tener pareja, hijos y formar todo el concepto de familia tradicional".

Hay diferencias claras en base a la edad y a las experiencias vividas sobre la forma de vivir el amor y las relaciones sexuales. Mientras que muchos mayores ven más "que 'no puedes estar con muchas o muchos porque si no eres un poco suelto'", los más jóvenes no creen que si decides abrir tu relación te haga ser "una persona menos respetable". Dejan a un lado las etiquetas y los prejuicios "que no nos beneficiaban en nada", comenta la psicóloga del amor.

También influye el desarrollo tecnológico en esta cuestión. Las aplicaciones de citas o las redes sociales en general han ayudado a los más jóvenes a relacionarse con más personas. Por eso, apartan el tópico de creer que una sola persona es la que les dará la felicidad y acaban probando otras modalidades.

¿Es complicado mantener una relación poliamorosa?

La experta está convencida de que tanto para jóvenes como para no tan jóvenes, las relaciones poliamorosas "son complicadas". Cree que conceptualmente hay mucho trabajo emocional que nos ayuda por ejemplo a dejar atrás los celos pero en la práctica es otra cosa. "Es difícil porque somos seres humanos y tenemos un montón de emociones", señala.

Llop también valora que una relación monogámica ya tiene sus complicaciones, por lo que si a esto le añades más personas con las que no solo tienes un vínculo sexual -porque sino estaríamos ante una relación abierta-, a nivel emocional "se pueden abrir más 'cajitas de pandora'". "A quién le das prioridad, cómo estableces esas reglas... se genera un laberinto de relaciones que es difícil", puntualiza.