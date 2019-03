"Tras lo ocurrido en Francia, nos esperábamos algo parecido aquí"

Lleva 8 años residiendo en la capital de Mali. Espejo Público ha podido hablar con el sacerdote español Emilio Hernández que se encuentra a escasos 3 kilómetros del Hotel Radisson, asaltado por un grupo denhombres armados. "sabemos que había cerca de 170 personas en el interior, pero desconozco si hay o no españoles", nos ha relatado. "Han entrado en un coche diplomático y han disparado a los que estaban en la puerta. Yo como responsable del centro de formación profesional ya le he dicho a los profesores lo que está pasando, pero no se lo hemos dicho a los chicos para que no se alarmen. Esperamos a que pasen los acontecimientos".

Sobre las recomendaciones de seguridad, Hernández ha destacado que no les han avisado sobre la posibilidad de aumentar las medidas de seguridad. "No nos han dicho nada, pero viendo los acontecimientos que estaban sucediendo en Francia y la respuesta que ha habido de los países africanos amigos de Francia, nos esperábamos algo parecido. No pueden atacar a Francia pero atacan a los intereses de Francia en estos países".