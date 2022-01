Nuevo giro en el caso de las Niñas de Alcàsser: "Han tardado 15 años en hacer el examen de ADN"

El cráneo que fue hallado en la costa de Irlanda y que había abierto una posibilidad de encontrar a Antonio Anglés, no le pertenece. Las pruebas de ADN desvelan que no existen coincidencias con el perfil genético del presunto asesino de las niñas de Alcàsser.

Javier Martínez, periodista de Las Provincias, señala que esto es algo difícil de entender que tarden 15 años en hacer unas pruebas de ADN en los tiempos de cooperación entre cuerpos en los que vivimos. Han analizados dos cráneos. El primero fue hallado en 1995 en el condado de Cork, se trasladó a España y se extrajo una muestra del perfil genético que no tenía coincidencias con el de la madre de Anglés.

En 2006 apareció un segundo cráneo en las costas de Irlanda y no ha sido hasta ahora cuando se ha determinado que estos restos no corresponden al presunto asesino de las niñas de Alcàsser. Señala el periodista que un antropólogo forense dató la muerte de la persona a la que pertenecía el cráneo entre 6 y 12 meses antes del hallazgo. Un periodo que no coincidía con el de la muerte de Anglés.

Así las cosas el paradero de Antonio Anglés se centra en dos hipótesis: Que murió ahogado en la bahía de Dublín o que pudiera estar vivo con una identidad falsa y ocultándose.

Espejo Público ha hablado con Santiago Díaz autor de 'Las otras niñas', una obra de ficción en la que el autor fabula con la idea de encontrar al asesino más famoso de la historia: Antonio Anglés. Cuenta el autor que ha creado una obra de ficción suponiendo que sobreviviera al salto del barco en Dublín. Apunta que en su libro no habla del caso Alcàsser ni entra en la descripción de los asesinatos. "Yo me lo imagino como un delincuente común de Valencia que no habla inglés, no tiene educación ni dinero y necesita suerte para poder salir adelante. Imagino que consigue a alguien que le eduque y le quite la adicción a los calmantes que tenía", señala.

