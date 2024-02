Nuevo episodio del romance Campos-Flores: Alejandra defiende a Carlo por los que le tratan como "un pijama de rayas"

En las últimas horas las cámaras captaban a Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, mantener una acalorada conversación telefónica en la que hablaría de las declaraciones e informaciones que se descubren poco a poco a cerca del romance entre ella y Carlo Costanzia.

La joven parecía angustiada y disgustada con su interlocutor o con el tema que trataban que no sería otro que el descubrimiento y gran seguimiento mediático que ha tenido la noticia de un supuesto noviazgo entre ambos. Y es que, la expareja de Carlo habría contado, entre otras cosas, que en su momento tuvo que echarle de su casa, pero que recientemente él se habría puesto en contacto con ella para tratar de retomar aquella relación, llegando a reconocer que seguiría enamorado.

La tarde del jueves, Carlo Costanzia era preguntado por los medios sobre si eran ciertas las informaciones de que continuaría teniendo sentimientos hacia su antigua pareja, y decía: "No sé de que me hablas. No voy a hablar de nada del corazón. Madre mía, ¡que pesados!"

Terelu Campos rehusaba contestar si se encuentra preocupada por el bienestar de su hija y, en esta ocasión, hacía oídos sordos a los compañeros que le recordaban las palabra de la exnovia, en las que aseguraba haberlo pasado muy mal con Carlo.

Esta misma mañana, las cámaras y los micrófonos de los periodistas volvían a encontrarse con Alejandra, que respondía entre risas que no creía que su madre, Terelu Campos, abordase el tema en su blog semanal en la revista 'Lecturas', cuyo director, Luis Pliego, anunciaba la noticia a Terelu, antes de que se publicara la información y las imágenes del apasionado beso.

"¿Os vais a seguir viendo?"

El periodista de Espejo Público preguntaba a Alejandra sobre sus intenciones inmediatas con Carlo, pero ella ni afirmaba ni desmentía si su romance continuará: "Esas explicaciones no las tengo que dar", pero sí habría hecho un alegato en favor de su supuesto amado. La joven salía en defensa de él ante el tratamiento que el joven estaría recibiendo en algunas publicaciones, y que no le considerarían más que "un pijama de rayas", debido a sus problemas con la justicia.

Tampoco se mojaría la otra mitad de esta sorprendente pareja, Costanzia decía lo siguiente: "Ni niego, ni digo que sí, ni que no. Si ha salido una portada, oye, uno y uno, más dos".

La posible futura suegra de Alejandra, la famosa Mar Flores, por su parte se paraba a atender a los medios y hacer una petición. Aun así, al contrario de las apariencias, no lo hacía para arrojar más luz en el asunto: "No voy a hacer ningún comentario y además os pido que no digáis que hago ningún comentario, porque no comentos sobre mi hijo, ni sobre mi familia".

Ha nacido una estrella

Carlo Costanzia, cada vez más cómodo frente a las cámaras, al más puro estilo Maluma, exponía sus actuales intenciones y proyectos de futuro: "Tengo proyectos musicales, tengo proyectos personales y tengo proyectos audiovisuales".

El protagonista a medias, del beso que daba comienzo a la gran expectación por la hipotética relación, también tenía una petición a los medios: "Este tratamiento de gran estrella... cuando salgan mis proyectos, espero que hagáis la misma propaganda".