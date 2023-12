Nadia Calviño, en Espejo Público: "No puede haber un trato favorable o privilegiado a nuestro país"

Nadia Calviño Santamaría, economista del Estado, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresa, acude este viernes a Espejo Público, donde responde a las preguntas de Susanna Griso.

El próximo 1 de enero se hará efectivo el reciente nombramiento de Calviño como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el mayor banco público del mundo. La llegada de la economista a esta institución europea implicará su consiguiente salida del Gobierno de España, del que forma parte como vicepresidenta primera del mismo desde julio de 2021 y como ministra de Economía desde el 2018.

Tensión en el Congreso

Este próximo relevo en el ejecutivo de Pedro Sánchez era motivo de un rifirrafe entre Cuca Gamarra y Nada Calviño en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La mudanza de Calviño

"Todavía no he empezado" respondía la economista a Susanna Griso a la pregunta de si había empezado a "hacer cajas" en su despacho, dada la cercanía de la fecha en la que se estrenará al frente del BEI.

"Gran orgullo"

La presentadora del programa felicita a Calviño por ser la primera mujer que encabezará esta importante entidad. La ministra asegura sentirse muy orgullosa por este logro y explica que tiene por delante importantes retos como el apoyo y reconstrucción de Ucrania o la transición verde de la economía. Afirma que como presidenta del BEI, al tratarse de una institución europea fundamental, deberá mantener la imparcialidad entre los distintos países, pero que el hecho "refrenda el respeto y el liderazgo de nuestro país", y elogia la "proyección internacional muy positiva" que tendría Pedro Sánchez.

Griso menciona a Calviño que esto último no se correspondería con las afirmaciones de Alberto Núñez Feijóo de encontrarse atónitos ante el encontronazo en el Parlamento Europeo entre el alemán Manfred Weber, líder de los populares europeos, y Pedro Sánchez, a propósito de las alusiones al nazismo del presidente del Gobierno.

Calviño responde que el auge de movimientos extremistas es una "preocupación bastante generalizada en Europa, por el incremento de agendas preocupantes, contrarias al feminismo, a los inmigrantes, en definitiva a los valores europeos". La socialista asegura que ese fue el mensaje que habría querido trasladar el presidente en favor de una deriva a una sociedad mejor.

Weber replicaba a Sánchez que en Alemania las fuerzas políticas pactaban desde el centro para orillar a la extrema derecha, y Susanna recordaba estas palabras a Nadia Calviño, quien reconocía que la coincidencia en los valores y la llegada a acuerdos entre las fuerzas es muy positiva, y añadía que "el presidente ha tendido la mano y me gustaría que el PP entrase en esa negociación del Consejo General del Poder Judicial o la violencia de género, porque el presidente quiere ir en esa dirección".

Reunión Sánchez-Feijóo

Sobre una hipotética reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la ministra asegura que debe producirse "por supuesto". Aboga por el diálogo como una "normalidad de la democracia", y añade que "tenemos que huir de exageraciones, como que se llegue a acuerdos en un ayuntamiento", en relación a la reciente moción de censura en el de Pamplona.

Línea roja del PSOE, no con Bildu

La próxima presidenta del BEI afirma desconocer los términos del acuerdo que han alcanzado en Navarra los socialistas con los independentistas en la Comunidad Foral, pero lo defiende y da sus argumentos.

Encuentro Puigdemont-Sánchez

La vicepresidenta se mantiene en la línea de los dirigentes socialistas preguntados en las últimas horas sobre el asunto y afirma que "no me consta, no tengo ni idea si existe o no ese plan. no sé si es verdad".

¿Quién le sucederá en Economía?

Auqnue Calviño ni afirma ni desmiente si conoce el nombre de la persona que le sucederá en el Ministerio. Susanna Griso especulaba con varios nombres de candidatos a tomar el relevo de Calviño al frente del Ministerio de Economía, Consumo y Empresas, pero la todavía ministra declaraba su intención de "no decir más de lo que ha dicho el presidente". Pedro Sánchez recientemente hacía unas declaraciones públicas en las que celebraba: "Nosotros tenemos a Nadia, los otros a nadie". Y la vicepresidenta aseguraba que Sánchez tendría a su disposición "un grupo de profesionales que pueden cubrir el puesto, pero el PP no termina de tener a nadie en el ámbito económico". Y aprecia "una carencia y falta de programa alternativo" en el Partido Popular.

"Va a haber continuidad"

Y continúa defendiendo que "la prioridad de quien lleve la cartera de economía será coordinar la economía española, los fondos europeos, y mantener la línea económica del Gobierno. Sánchez tiene opciones y encontrará a una magnífica persona que continuará en esa línea, porque es exitosa".

¿Qué podemos esperar en 2024?

La periodista menciona la dificultad de cumplir con los objetivos de déficit y de deuda de cara al año próximo, y Calviño informa que ha mantenido reuniones en las últimas semanas con inversores por España, Europa y Estados Unidos.

Según la ministra, la economía española tiene perspectivas positivas, incluso en contexto de ralentización de la economía europea, y espera un crecimiento fuerte del 2,4 por ciento. Además celebra que la inflación se encuentra bajo control y asegura que las expectativas son buenas "gracias a las reformas de estos años y a los fondos europeos".

Asegura que están trabajando sin descanso por cumplir con ese déficit, explicando que habrían conseguido reducir la deuda pública en 15 puntos: "Tengo mucho respeto porque es el banco de España quien toma las decisiones en nuestro país, el BCE no está ralentizando la economía española". Además siguen estudiando las medidas de alivio, para mantenerlas en 2024.

Impuestos a energéticas y bancos

Defiende la implantación de los impuestos a la banca y las empresas energéticas del año pasado, afirma que han funcionado bien y estudian una revisión o un ajustes sobre ellos, ya que "las circunstancias han cambiado".

¿Mejor relación sin Podemos?

La presentadora le cita como "contrapeso a Yolanda Díaz", dentro del Gobierno y pregunta po una mejora en las relaciones en el Consejo de Ministros. Y Calviño se muestra conciliadora:

"No contribuye en nada señalar discrepancias. Mi experiencia es que en los gobierno siempre hay distintos puntos de vista. la reforma de los subsidios, no es economía o trabajo, afecta a seguridad social, hacienda, etc. En un gobierno de coalición es lógico que en los distintos ministerios se puedan seguir estrategias distintas".

Los Presupuestos Generales del Estado

Ante el panorama aún más complejo del Parlamento, Calviño esgrime "200 reformas importantes sacadas adelante", experiencia "que nos permite ser optimistas, seguiremos dialogando y estoy convencida de que sacaremos adelante los presupuestos".

¿Algo en el tintero?

"Me voy con sensación de orgullo y de trabajo bien hecho porque salvamos economía durante pandemia y la guerra a las puertas de Europa, conseguido los fondos europeos,(...). La inflación está bajo control, y todo ello sin aumentar la desigualdad", expone la vicepresidenta.

Pero menos poder adquisitivo...

Susanna le pregunta el hecho de que en España se haya producido una reducción del poder adquisitivo mayor que en países de nuestro entorno, y Calviño responde que "la tendencia es muy positiva" por haberse conseguido la mayor cifra de trabajadores, las subidas salariales, o que habría pasado el pico de inflación. Las medidas del Gobierno estarían permitiendo a los más jóvenes acceder a mejores sueldos, aumentando las partidas a ciencia e investigación, "todo ello va a permitir más a las futuras generaciones, con todas las dificultades".

Juega a la lotería

Pese a que, como aclara Susanna, resulta raro ver a economistas participar de juegos de azar, Nadia Calviño ha dejado uno de los momentos divertidos al confesar abiertamente que juega a la Lotería de Navidad, "sí, por supuesto, los números del Ministerio, con amigos... Cuando alguien me dice, por supuesto, no vaya a ser".