Nadia Calviño, sobre la moción de censura PSOE-Bildu: "Es normal, no saquemos de proporción"

Nadia Calviño es la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Deja de ser vicepresidenta primera y ministra de Economía para estar a los mandos de una de las instituciones económicas más importantes de Europa. Calviño ha acudido este viernes al plató de Espejo Público para abordar el contexto político actual. Sobre el acuerdo entre el PSOE y EH Bildu para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona y sacar a UPN del bastón de mando. Para la nueva presidenta del BEI, esto es "normal" y "está sucediendo en toda España". Pide que "no saquemos de proporción".

"Lo que estamos hablando es de desbloquear un ayuntamiento dando la posibilidad a la segunda fuerza más votada en ese Ayuntamiento. Es normal y está sucediendo en toda España. Lo que sí me parece importante es que no saquemos de proporción. Es n ayuntamiento concreto. Las negociaciones en ayuntamientos es algo normal en el curso de la legislatura y hay acuerdos a los que se puede llegar en un momento para desbloquear con un alcalde que lleva años condenando la violencia", ha dicho Calviño.

Sobre su sucesor en el Ministerio de Economía, Nadia Calviño no revela nada y aprovecha para lanzar un dardo al Partido Popular: "No voy a decir nada más de lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Yo lo que quiero oes dar un mensaje de tranquilidad porque afortunadamente el Presidente tiene un grupo de expertos y profesionales que pueden cubrir cualquier puesto del Consejo de Ministros".

"Estos días" Nadia Calviño reflexionaba que el "PP no termina tener a nadie en el ámbito económico que pueda ser un interlocutor". Yo si veo ahí una carencia y una falta de programa alternativo. Supongo que en estos cuatro años podrán encontrar a alguien y desarrollarlo", ha exclamado la vicepresidenta primera del Gobierno. "El presidente Sánchez estoy segura que tendrá muchas opciones y sea quien sea será una magnífica persona y ponga continuidad a lo que hemos conseguido estos años. Que es exitosa".

La prioridad del nuevo ministro o ministra de Economía "es coordinar la política económica del Gobierno". "Es lo que yo he hecho en estos últimos cinco años y medio. La senda está muy clara porque tenemos una agenda de reformas que hay que culminar".

Calviño, sobre el choque con Díaz por los subsidios

Yolanda Díaz y Nadia Calviño protagonizaron el primer choque de esta nueva legislatura por sus posiciones respecto a los subsidios por desempleo. La nueva presidenta del BEI quita hierro al asunto: "No creo haber criticado a otro ministro porque no creo que contribuya en nada el señalar cuando hay discrepancias o distintos puntos de vista. Mi experiencia es que en los gobiernos hay distintos puntos de vista. Por eso hay un trabajo técnico y de coordinación entre los ministerios afectados para conseguir que las reformas sean las mejores posibles. En la política económica es lo que yo he hecho en estos años".

"Por la reforma de los subsidios que culmina todas estas reformas del mercado laboral, no es una cuestión de Economía o Trabajo. Es que afecta muy directamente a Seguridad Social, a Hacienda ... y tenemos que coordinarnos los distintos puntos de vista para que sea la mejor reforma posible", ha alegado.