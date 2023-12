La simpática confesión de Nadia Calviño sobre la Lotería de Navidad a Susanna Griso en directo: "Yo, por supuesto"

Tan solo queda una semana para el Sorteo Extraordinario de Navidad y, por lo que parece, todos estamos más que preparados. Ultimar los décimos, elegir cada número con el más mínimo detalle... Tanto es así que, la visita de la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, a Espejo Público, el programa de las mañanas de Antena 3 presentado por Susanna Griso, ha dejado una simpática anécdota relacionada con la Lotería de Navidad. ¿Juega Calviño en este tradicional sorteo?

"Deseo a lo que nos estén siguiendo una Feliz Navidad y mucha suerte en la lotería"

Cuando la presentadora se disponía a despedir a la hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Economía: "vamos las dos muy navideñas, espero que esta no sea nuestra última entrevista y que la próxima ya sea teniendo la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Gracias por atendernos y por estos cinco años que, efectivamente, han sido muchas las entrevistas que usted y yo hemos tenido", Calviño respondía deseando felices fiestas a los espectadores del programa: "sí, espero que tengamos más y deseo a todos lo que nos estén siguiendo una Feliz Navidad y mucha suerte en la lotería".

Ante ello, Griso no ha desperdiciado la oportunidad de conocer si la exministra juega en este sorteo tan arraigado en la cultura española: "¿usted juega? Los economistas no suelen jugar a la lotería...", resaltaba la presentadora, a lo que Calviño ha respondido contundente y con una gran sonrisa: "sí, sí, por supuesto. Los números del Ministerio, con amigos... Bueno, yo cuando llega alguien y dice, ¿compras un décimo, quieres? Por supuesto, no vaya a ser...".

Calviño conoce la empresa que fabrica los bombos de la Lotería de Navidad

Pero es que, la anécdota no queda aquí. Nadia Calviño ha confesado conocer la empresa que fabrica los famosos bombos que el 22 de diciembre reparten la suerte desde el Teatro Real de Madrid: "me ha hecho mucha gracia el reportaje que han puesto porque hace poco he estado en la empresa que fabrica los bombos de la lotería. Es una empresa de Cádiz, probablemente no se sepa, una empresa de alta tecnología para que todo esté bien calibrado y no haya ningún tipo de trampa en este proceso", resaltaba antes de finalizar la entrevista.

Además, durante su entrevista, Nadia Calviño ha abordado el pacto del PSOE con Bildu para sacar del Ayuntamiento de Pamplona a PNV. "Lo que estamos hablando es de desbloquear un ayuntamiento dando la posibilidad a la segunda fuerza más votada en ese Ayuntamiento. Es normal y está sucediendo en toda España. Lo que sí me parece importante es que no saquemos de proporción", mantiene.

Acerca de su sucesor en el Ministerio de Economía, Calviño no ha ofrecido ninguna novedad, pero sí que ha aprovechado para mandar un dardo al Partido Popular: "No voy a decir nada más de lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Yo lo que quiero es dar un mensaje de tranquilidad porque afortunadamente el Presidente tiene un grupo de expertos y profesionales que pueden cubrir cualquier puesto del Consejo de Ministros".