La mujer que tranquilizó a los niños tras la matanza en el colegio de Texas: "Estaban llorando y muy confundidos por lo que había pasado"

Todo sucedió muy rápido. Los niños de esta escuela de educación primaria de Uvalde (Texas) celebraban que era el último día de clases. Estaban a punto de arrancar el esperado periodo estival. En ese momento un joven de 18 años, exalumno de ese mismo centro, irrumpió armado y entró en una de las clases. Comenzó a disparar indiscriminadamente. En unos minutos murieron 19 niños y 2 profesores. El asesino fue abatido por las autoridades.

"Los niños acababan de ver con sus propios ojos cómo se producía la matanza"

Justo después de ese ataque los niños fueron llevados a otra aula. Allí les estaba esperando Marcela Cabrales para recibirles y transmitirles seguridad en medio del horror. Marcela es pastora y además dos de sus nietos son alumnos en ese centro. En el momento que recibió a los niños desconocía si sus propios nietos habían sobrevivido a la matanza.

Cuenta Marcela que su objetivo era el de ayudar de todas las maneras posibles a los niños que acababan de ver con sus propios ojos cómo se producía la matanza. "Estaban asustados, llorando confundidos e impactados por todo lo que estaba pasando en el momento", recuerda. Marcela trató de transmitirles que a su lado "estaban en un lugar donde nadie les iba a hacer daño".

Mientras recibía a los pequeños no sabía si sus nietos estaban o no con vida, pero afortunadamente terminaron por comunicarle que los niños se encontraban bien. Cree que asesinos así no nacen de esa manera y tiene que haber algo que les impacte y les traumatice para que lleven a cabo acciones tan horribles.