Margarita Robles: "En el Ejército se están formando rastreadores para servir a las comunidades"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, hace un llamamiento a la responsabilidad y asegura que desde el Gobierno apoyan a las Comunidades Autónomas en todo lo que necesiten, aunque no está previsto recuperar el mando único del estado de alarma.

Sobre el conflicto del Fuenlabrada, que viajó a A Coruña con algunos positivos de coronavirus en su equipo señala que "si no se han cumplido los protocolos y había conocimiento de la situación puede haber habido negligencia". "Si ha habido negligencia tendrá que asumirlo quien no ha actuado debidamente, pero desconozco el caso", señala.

La ministra asegura que la labor del Ejército en la lucha contra la pandemia sigue activa y ofrece su colaboración a las comunidades autónomas. "Si para rastreos o desinfecciones cualquier comunidad quiere recurrir al Ejército pueden hacerlo". Señala que cualquier actuación a la que las CCAA no puedan llegar o en la que necesiten un refuerzo, ahí estará el Ejército, señalaba.

Señala que recientemente estuvieron en una zona de Aragón para construir albergues para temporeros y entre el ejército también "se están formando rastreadores y haciendo desinfecciones por si las CCAA lo necesitan oportuno, apoyar".

Señala Robles que "hay que aprender a ser humildes y lo ocurrido en las residencias nos tiene que llevar a reflexionar". "Tenemos una deuda con nuestros mayores y en esta nueva etapa no hay que hacer una diferencia de edades con las personas, la sociedad tiene una obligación con ellos", destaca. Descarta la crítica política en este momento:"Lo he dicho muchas veces, no me ha gustado cuando se ha tratado de tirar los muertos de uno u otro".

