El ministro Luis Planas, sobre la rebaja del IVA a los alimentos: "Si es necesario adoptar otras medidas lo haremos"

El ministro de agricultura, pesca y alimentación Luis Planas ha valorado en Espejo Público la nueva medida de rebajar el IVA de los productos básicos que ha anunciado ahora el Gobierno. Señala que desde el Ejecutivo han analizado cómo podían actuar eficazmente sobre el nivel de los precios alimentarios. "Hemos conseguido ser el país con una inflación más baja de la UE, estamos en una media del 17,9% del incremento del precio de los alimentos. Estamos por debajo de la media pero nos parece un tema muy importante y hemos visto todas las medidas que podíamos adoptar y hemos optado por la más eficaz", señala.

Mantiene que la bajada del IVA es algo que el PP pide a todas horas y basa sus propuestas en que el que tenga dinero se pague la salud o la educación. "Esta medida está estrictamente diseñada para la contención de los precios alimentarios. Se ha adoptado para ser eficaces en el momento oportuno y si es necesario adoptar otras lo haremos. La medida recae sobre la leche, el queso, los huevos, el pan, las frutas y verduras".

"Hemos situado la rebaja en aquellos productos que tengan una relación directa sobre ese incremento del precio"

Calcula que una familia media gasta un 16% de sus ingresos en la cesta de la compra, ese porcentaje sube hasta el 20% en una familia que vive de un salario mínimo y disminuye mucho por abajo en las familias de mayores ingresos. "Hemos situado la rebaja en aquellos productos que tengan una relación directa sobre ese incremento de los precios alimentarios, lo cual no quiere decir que no haya otros productos que forman parte de la dieta. Hemos concentrado en aquellos que representan el mayor volumen de gasto". No se atreve a predecir el ahorro que supone esta medida en una familia media porque cree que depende de cada cesta de la compra.

Tenemos que conseguir que toda la cadena alimentaria que funciona muy bien continúe haciéndolo. "España es un país agronómicamente muy diverso, Es verdad que la ley de cadena alimentaria ha sido un paso adelante. Para que cada eslabón de la cadena pueda trabajar con margen empresarial suficiente. La cadena es mucho más compleja de lo que se piensa".