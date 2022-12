El PP pide al Gobierno que anuncie mañana la bajada del IVA en la cesta de la compra

El número tres del Partido Popular ha aprovechado el día festivo en la Comunidad de Madrid para dar un paseo por el mercado navideño. Desde allí, Elías Bendodo, ha pedido al Gobierno que copie las medidas que ellos proponen para hacer frente a la crisis económica. Una reducción del IVA de los productos básicos, como los huevos, las verduras, la carne y el pescado.

Los socios de Gobierno, de momento, no han llegado a un acuerdo a pocas horas de que el Presidente Sánchez anuncie mañana esas medidas anticrisis. Y esa ha sido una de las críticas del coordinador general del Partido Popular. Elías Bendodo asegura que los PSOE y Unidas Podemos están "en guerra permanente" y asegura que el Gobierno es la imagen de la "desunión".

Bendodo cree que el Gobierno debería, además, mantener la rebaja del precio de los combustibles: "el Gobierno debería haber trabajado en abaratar el precio de la gasolina, que sigue disparado, pero hasta que se estabilicen los precios se deben mantener las ayudas".

Balance fin de año

Para Elías Bendodo, el PP "sí puede salir a la calle tranquilamente". Sin embargo, el número tres de los populares considera que "Sánchez y sus ministros ni quieren ni pueden estar en la calle por el rechazo de la ciudadanía".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo hará balance fin de año a finales de esta semana, mientras que el Presidente del Gobierno comparecerá, este martes, en el Palacio de la Moncloa para dar una rueda de prensa en la que detallará las medidas del Gobierno para el próximo año.

El Poder Judicial sigue bloqueado

Los periodistas también han preguntado al coordinador general del PP por el bloqueo del Poder Judicial. Elías Bendodo asegura que no hay acuerdo "porque el Gobierno no quiere". Asegura que "Feijóo es un hombre de consenso y que el Gobierno no quiere hablar con el PP". Para Bendodo, el Partido Popular solo podrá llega a acuerdos con el Partido Socialista cuando ellos gobiernen y Pedro Sánchez se vaya del Gobierno.