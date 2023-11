La portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez: "Una vez registrada la ley de amnistía hay menos motivos para atacarla que hace unas semanas"

Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de política territorial, ha atendido a los micrófonos de Espejo Público a las puertas del Congreso en la primera sesión de investidura en la que Pedro Sánchez tratará de revalidar su título como presidente del Gobierno.

Rodríguez ha comenzado recordando las mejoras que ha supuesto el Gobierno de Sánchez en materia laboral. "Ha supuesto la recuperación de los derechos laborales y el incremento del salario mínimo. Muchos ciudadanos antes cobraban 745 euros y hoy 1.080. Muchas mujeres han visto que ya no se cuestiona la maternidad en su puesto de trabajo gracias a la igualdad de permisos. Además ha hecho de la educación una apuesta incrementando el número de becas", mantenía.

Apela a la democracia que define como algo en el que "cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que habar con diferentes y hay una mayoría que quiere este cambio". Resalta también que Pedro Sánchez es el que más tiempo ha gobernado a España y "ha sido capaz de hablar con todos para dar estabilidad a España".

La acción del Gobierno en Cataluña en los últimos años

La portavoz del Gobierno ha analizado la labor de Sánchez en Cataluña durante su mandato que ahora culmina con el acuerdo con Junts y la propuesta de la ley de amnistía que dejaría sin validez los delitos cometidos durante a etapa del 'procés'. Apunta que gracias a la acción del Gobierno en Cataluña ahora las cosas van mejor que en 2017. Mantiene que lo que se encontró Sánchez fue una crisis territorial sin precedentes en la historia democrática de España y hoy "gracias al Gobierno socialista en Cataluña también se cumple la Constitución".

"Llevo escuchando el 'España se rompe' los últimos 30 años"

Destaca que "el España se rompe" lo lleva escuchando 30 años y todavía no se ha roto. Sí recuerda que tuvo una amenaza de ruptura territorial cuando gobernaba Mariano Rajoy España. "Me preocupa más otra ruptura de España: se me rompe España cuando a un español se le priva de ir a la Universidad o cuando a una persona con necesidades especiales se le recorta la ley de dependencia".

"Cuando los jueces apliquen la ley de amnistía se verá cuántas personas se podrán acoger"

Apunta la del PSOE que la ley de amnistía ahora mismo está en tramitación y acaba de registrarse en el Congreso. "Tendrá que ser aprobada y después aplicada por los jueces y ahí se verá a cuántas personas se podrán acoger", destaca. "El trámite parlamentario es muy importante. Me quedo con una cuestión: tras semanas de muchas consideraciones una vez registrada se ve que es una buena norma anclada a nuestro marco Constitucional, impecable desde el punto de vista jurídico y ahora hay menos argumentos para atacarla que los que existían hace una semana".