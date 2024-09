Militantes del PSOE: "PP y VOX utilizan a Page como una marioneta, en público debería apoyar a sus compañeros"

Isabel es de las que piensa: "que es socialista moderado, izquierdo-socialista, el partido socialista siempre ha tenido muchas confluencias, me parece fenomenal", pero Jose: " Más que moderado radical el PSOE depende mucho de los territorios , no es lo mismo un partido socialista de Castilla la mancha que ha tenido muchas mayorías absolutas donde por ejemplo la religión está muy presente, la tauromaquia está muy presente como puede ser el PSOE en Madrid o en cualquier otra región , igual que ocurre en otros partido como el PP".

¿Qué opináis del papel discordante de Page con la cúpula actual?

Isabel reconoce que le pediría "discutirlo con sus compañeros en privado", porque dice al exponerlo "PP y VOX lo están utilizando como una marioneta y en público lo que tiene que hacer es apoyar a sus compañeros". Aquí no hay debate para estos dos militantes socialistas. Jose asegura que "el PSOE le necesita en Catilla La mancha", pero no en el resto de España, Jose dice: " Page es muy de su tierra, no creo que salte la política nacional, aunque nunca se sabe".

El PSOE le necesita en Catilla La mancha pero no en el resto de España

¿Y sobre el cupo catalán?

Isabel está convencida de que "a cada comunidad autónoma se le da lo que necesita y que la ley no habla de financiación en ningún momento, no se dice que a Cataluña se le da y que se les cierra la puerta a las otras comunidades autónomas", a esto el otro militante del PSOE Jose, añade: "Siempre que esa reforma de la financiación de Cataluña vaya acompañada de la financiación de otras CCAA, que para eso se va a reunir el presidente del gobierno con el resto de presidentes yo creo que es tremendamente positivo"

¿Hay una alternativa a Sánchez dentro del PSOE?

Jose explica que " el partido siempre tiene que tener una bala en la recámara e ir preparando liderazgos a medio y largo plazo " y tiene propuestas: "Por parte de la actual directiva si se incorporan nuevas voces un poco más disidentes para que se vea más pluralidad" .

¿Se está preparando Page para ese hipotético liderazgo?

Este partido te sorprende muy a menudo

Isabel cuenta que "el tiene derecho a presentarte y es posible y es positivo que haya alternativas y luego ya la militancia decidirá", en esta misma línea Jose garantiza que "este partido te sorprende muy a menudo" pero contundente dice " no creo que Emiliano Page se presente, es una figura muy importante en Castilla la mancha" .

No veo desgastado a Pedro Sánchez

Como militantes del PSOE, ¿Cuánta vida política le queda a Pedro Sánchez? Ambos coinciden: "Siempre que él quiera y se sienta bien, y hasta donde él decida o decidamos la militancia, no lo veo desgastado".