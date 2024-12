Meri, vecina de Catarroja: "A mi padre lo mataron en la DANA, el pobrecito se agarró a una valla hasta que ya no pudo más"

Meri asegura que a su padre lo mataron en la DANA. Señala que no les alertaron a tiempo de lo que se les venía encima, la riada que ha dejado más de 220 muertos en la Comunidad Valenciana. Esta vecina de Valencia vio la catástrofe desde el balcón de su casa oyendo cómo la gente lloraba y pedía auxilio. La Guardia Civil revisó su teléfono y a su padre le llegó un WhatsApp desesperado de su hija en el que le decía que dónde estaba: "Papá por favor, dime dónde estás", le escribió la joven. Un mensaje que su padre recibe a las 19,33 horas.

A las 20,11 recibe una alerta en su teléfono. Cuenta que esa tarde estaba asustada, con su hijo de 3 años y su marido que acababa de subir del parking. "Un poco más y tampoco lo cuenta", destaca. En la alerta que recibió se le decía que no saliera de su casa cuando ya todo el mundo estaba fuera. Llegó a ver olas de hasta 3 metros de alto y árboles arrancados en su calle. "La gente se subía a los árboles pidiendo auxilio y el agua tapaba las copas de los árboles", recuerda sobre la trágica tarde.

"Esa tarde no salí al parque con mi hijo y eso nos salvó la vida"

Lamenta que si a su padre le hubieran alertado de lo que se les venía encima, esa tarde hubiera estado en casa. Ella misma estuvo a punto de salir al parque con su hijo como todos los días. "Menos mal que no lo hice, porque aquí no llovía en Catarroja. Vi que hacía mucho aire, un aire raro. Le dije a mi hijo que de el aire igual nos poníamos malitos y no salimos, eso nos ha podido salvar la vida".

Los vecinos vieron a su padre subido a una vaya de un colegio durante mucho rato. Le han contado que le vieron con el agua por los tobillos, y en menos de dos minutos le llegaba por más de la cintura. "El pobrecito se agarró a una vaya y estuvo aguantando hasta que ya no pudo más", afirma.

"Hemos sido sus hijos quienes hemos estado buscando a mi padre"

Durante la tarde de la DANA todas las farolas se cayeron y no había luz. Hace dos días que se ha recuperado la luz en su calle. "Hemos sido sus hijos, sobre todo mi hermano que no ha salido en 10 días del barro, los que hemos estado buscando. Pedía ayuda a bomberos y voluntarios para encontrar a mi padre. Nos subíamos a pilas de coches para llamarle pensando que aún lo encontraríamos con vida".

Finalmente el cuerpo sin vida de su padre apareció a 3 kilómetros de distancia de donde le vieron por última vez. Su hermano se recorrió todos los puntos de Catarroja hasta dar con su padre. Fue gracias al apoyo de los vecinos para hacer batidas como finalmente pudieron localizarle.

"No quería sentarme en el funeral con nadie que hubiera tenido la mínima responsabilidad en la muerte de mi padre"

Esta víctima de la DANA no quería sentarse en el funeral por las víctimas de la DANA junto a nadie que haya tenido la mínima responsabilidad en la tragedia. No le importa el color político de las personas que acudieron a la ceremonia. "Soy una ciudadana de a pie, soy apolítica. No sé quién abrió o cerró nada. Es una investigación que pido que se haga". Meri ha puesto en marcha una web donde recoge firmas para que se inicie esta investigación.

La tarde de la DANA Llamó más de 300 veces al 112 y nadie le contestó. Llamó a la Policía, a la Guardia Civil, a familiares de Albacete. Estaba desesperada por localizar a su cuñada, a su padre y a su hermano. A los Reyes les aparta de las responsabilidades políticas en la tragedia. "Ni me va ni me viene que estuvieran allí porque no sé la responsabilidad que tienen aunque considero que no tienen nada que ver".

Cuenta que para acudir al funeral de las víctimas, les daban las entradas como si fueran de una discoteca. Su hermano fue a la parroquia de Catarroja y dijo que querían ir al funeral de las víctimas. El párroco le dijo que cuantas quería y este contestó que si iban políticos no iba a querer entrar.

"No me dejan pasar página, vivo anclada al día de la DANA"

Cuenta que en un homenaje a las víctimas ella hubiera estado sentada la primer, pero en este caso no se va a sentar "con gente que no sabe la implicación que tienen en el asesinato de su padre". "Me tienen la calle así (llena de coches), no me dejan pasar página, vivo anclada en el día de la DANA. Solo hay un supermercado abierto pero nada más, la gente no tiene casas, hay un olor horrible". "Vive con un niño de 3 años y es muy duro salir por el portal y encontrarse con eso", relata.

