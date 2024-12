La indignación de los familiares de víctimas de la DANA: "Nos han fallado todos"

El funeral por las víctimas de la DANA que azotó Valencia el pasado 29 de octubre ha reabierto viejas heridas para muchas familias afectadas. La misa, que se celebrará a las 19:00 horas en la Catedral de Valencia, contará con la presencia de los reyes de España, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y los alcaldes de las localidades afectadas. Sin embargo, algunos familiares de las víctimas denuncian que no han recibido invitación alguna para asistir.

Este es el caso de Meri García Villanueva, hija de una de las personas fallecidas durante el temporal, quien ha compartido su malestar en una entrevista concedida a Manu Sánchez, presentador de los informativos del matinal de Antena 3 Noticias. Meri asegura que ni ella ni su familia han sido informadas oficialmente de la misa funeral. "Todo lo que sé, lo sé por la prensa", señaló visiblemente afectada.

La familia de la víctima, natural de Catarroja, afirma que no ha recibido ninguna comunicación formal. "Supuestamente, en Catarroja hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos, pero nadie se ha puesto en contacto con nosotros", denuncia Meri García. La única vía de información ha sido la prensa, lo que llevó a su hermano a acudir directamente al párroco para solicitar detalles.

Según relata, el párroco les aseguró que, por supuesto, estaban invitados a la misa y que podían recoger allí las invitaciones necesarias. No obstante, la familia sigue sin saber con certeza si podrá asistir, ya que desconocen la lista de personalidades políticas que estarán presentes en el acto. "Mi hermano le preguntó al párroco quiénes iban a asistir, porque nosotros necesitamos poder decidir si queremos o no queremos estar allí", explica.

Meri asegura que no piensa compartir espacio con los responsables de la muerte de su padre. "Yo no voy a compartir espacio ni tiempo con absolutamente nadie que tenga algo que ver con la muerte de mi padre, porque esa muerte se podría haber evitado y ha sido culpa de cada uno de ellos, cada uno en su responsabilidad", señaló.

Denunciarán la gestión de la DANA

El malestar de esta familia no se limita a la misa funeral. Meri García afirma que su familia ha sentido abandono por parte de las instituciones desde el primer momento. "El dolor sigue acompañado de rabia, porque si tienen una lista de cosas que pueden hacer mal, se han propuesto cumplirlas todas. Para mí son todos iguales, me da igual el color político", manifestó.

La hija de la víctima se queja de la falta de previsión, la lentitud en el rescate y la ausencia de ayuda durante la búsqueda del cuerpo de su padre. Asegura que, durante diez días, fue la propia familia la que tuvo que organizarse para buscarlo "arrastrados por el barro" y sin medios oficiales. "Primero no alertaron a mi padre, luego no lo rescataron y, por último, no lo buscaron. Lo hemos hecho nosotros con nuestros propios medios", afirmó.

Meri asegura también que su familia no se quedará de brazos cruzados y que presentarán una denuncia para exigir responsabilidades. "Por supuesto, esto no se va a quedar así. Llevamos ya muchísimos días de lucha, moviéndonos y tratando de conocer a otras familias afectadas", declaró.

Un malestar generalizado

El testimonio de Meri García no es un caso aislado. Desde que ocurrieron los trágicos hechos de la DANA en Valencia, se han escuchado otras voces críticas hacia la gestión de las autoridades. La ausencia de información clara y la falta de coordinación entre administraciones han provocado el enfado de muchas familias que no solo lamentan la pérdida de sus seres queridos, sino también la falta de sensibilidad institucional.

El funeral de esta tarde, que reunirá a los principales líderes políticos y a los reyes de España, está generando controversia. La familia de Meri García considera que se trata de un gesto de cara a la galería. "Nos crean esta polémica 40 días después para desviar el foco de no sé qué", concluyó.

