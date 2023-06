El mensaje de Nieves Herrero a Tita Cervera: "Como ser humano, merezco un adiós"

El pasado 23 de abril, Tita Cervera anunció en Espejo Público que estaba escribiendo su biografía. Y matizó que la estaba escribiendo ella misma, y no con a través de Nieves Herrero, como se le preguntó desde el plató. En ese mismo momento, la propia Nieves se enteraba de la noticia a través de la televisión. "Me quedé muerta. Yo y la editorial. Cuando dijo que quería hacer y escribir la biografía ella misma me quedé en shock. Pensé "no puede ser, si estamos con ello, teníamos un compromiso.". En ese momento estábamos en un parón con el proyecto, pero habíamos estado a solas en la pandemia y nos habíamos contado muchas intimidades. Teníamos una buena relación.

"Me da rabia y estoy molesta"

"A mí no me ha dado ninguna razón por la que ha decidido prescindir de mi trabajo" -asegura la periodista y escritora- "y estoy muy molesta porque creo que me merezco como ser humano un adiós. Tita es buena persona y por eso me da más rabia que no me haya dicho "hasta aquí hemos llegado". Hace falta despedir para que yo haga un duelo porque si no, me castiga en mi cabeza sin saber qué ha podido ocurrir".

Mensaje a Tita

A sabiendas de que la baronesa estaba viendo por televisión la entrevista de hoy, Nieves ha pedido a Susanna Griso que le dejase enviarle un mensaje, y mirando a cámara ha dicho: "Querida Tita, aunque sea de forma indirecta a través de la televisión, tú sabes que tenemos un desayuno o una merienda o lo que tú quieras pendiente, porque tú sabes que yo guardo conmigo esos secretos y que estarán siempre bien guardados. Y por otro lado yo te tengo cariño y sé que tú también me lo tienes a mí, así que ojalá haya un intermediario que nos una. Mi cariño y mi afecto están ahí"

La biografía que no es tal

Sobre su libro "La Baronesa", Nieves Herrero ha querido aclarar: "Es una novela, no unas memorias. En la novela hay ficción porque yo ficciono diálogos y eso es lo que a ella menos le gusta.Ojalá saque su biografía. Me encantará cotejarla con mi novela. Habrá diferencias porque en esta novela escrita a cuatro manos hay episodios dolorosos por los que, de ser por la baronesa, habríamos pasado de puntillas: su vida con Espartaco, sus problemas con hacienda, el secuestro del barón... Por otra parte Tita fue la que me llamó a mí para proponerme el proyecto. Y enseguida me interesó. Era la primera vez que me enfrentaba al reto de escribir sobre un personaje vivo y de esa talla. Para mí es uno de los cinco grandes personajes del siglo XX y XXI. era un proyecto atractivo y profesionalmente interesante. Es una lástima, pero curiosamente hablando con la viuda de José Luis Balbín, me dijo que Tita hizo lo mismo con un documental: con todo el trabajo terminado y dos días antes de sacar el documental, decidió que no quería que se emitiese".

Nieves se disculpa con "Espejo Público"

Lo primero que ha querido hacer Nieves Herrero antes incluso de comenzar la entrevista ha sido disculparse con Susanna Griso después de que hace unos días finalizase de forma abrupta una entrevista en directo en Espejo Público. Ese momento se viralizó y hoy Nieves ante de comenzar le ha preguntado a Susanna si podía darle un beso y ha aclarado que todo fue producto de un problema con el "pinganillo" y provocado por el hecho de que se encontrase un poco aturdida por la expectación que había generado la presentación de su novela. Griso ha aclarado que "desde el cariño que nos tenemos, no me lo tomé mal".