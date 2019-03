Menos glamour en los estilismos de los Oscar de la edición de 2014

Una friolera cantidad de dinero es lo que desembolsan las actrices para acicalarse en la noche más importante del cine. Aunque sea escandaloso, muchas superan el millón de euros entre vestidos, joyas y arreglos estéticos, aunque la mayoría van de prestado y todo lo que reluce tiene que volver a su dueño. Sin embargo las marcas se pelean por encontrar un hueco en esa pasarela de Hollywood, los mejores estilismos serán consagrados. La noche de ayer fue una puesta en escena con un poco menos de glamour que en otras ocasiones.

Los estilismos pasaron sin ton ni son. Los más repetidos fueron los rosas, tonos pastel, azules, nude y escotes palabra de honor. La estrella de la noche, fue Lupita Niongo que, además de llevarse estatuilla como mejor actriz secundaria, fascinó a todos por su elegancia y sus poses. Acertó con un vestido plisado de Prada. Kate Blanchet tampoco defraudó. Es el segundo Oscar que se lleva y para la ocasión apostó por un vestido de la colección privada de Armani con pedrería y aplicaciones. Naomi Watts, que este año ha dado vida a Lady Di, lució un impecable vestido blanco de Calvin klein. Angelina Jolie, llegó del brazo de quien todavía no se ha convertido en su esposo, Brad Pitt, a pesar de que las campanas suenan, la pareja no ha pasado por vicaria. Angelina eligió un vestido semitransparente bordado de lentejuelas de Elie Saab.

Charlize Teron deslumbró por el "joyón" que llevaba al cuello valorado en 15 millones de dolares, el estilismo ni fu ni fa, un diseño de Dior en negro y con cola semitransparente. Otra que fue de negro pero con más gracia fue Julia Roberts con un vestido de Givenchy. Jennifer Lawrenece fue la que más color le puso a la noche con su modelo rojo palabra de honor de Dior.

Las españolas no pasaron por alto. Penélope Cruz, que ultimamente se deja ver poco por los saraos, destacó con un vestido rosa de Giambastira Valli. Y la que dió el bombazo con su aparición fue Elsa Pataky que espera gemelos. La vimos con un vestido de Elie Saab junto a su marido. Algunas no superaron la prueba y no acertaron con sus looks. Anne Hathaway eligió un Gucci que no le hacía justicia. La mujer de Harrison Ford llamó la atención por los retoques estéticos y no por el modelo que lucía, igual que Goldie Hawn. Para ellos, pisar esta alfombra es más fácil con esmokin de etiqueta se aseguran el aprobado. Aunque hay algunos que ni siquiera aprueban.