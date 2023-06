La menor desaparecida de Albacete hallada con un hombre en El Espinar permanece en estado de shock y pudo ser narcotizada

Los padres de María Victoria, de 14 años, respiran aliviados después de que la joven haya sido localizada sana y salva en El Espinar (Segovia). La menor salió de casa diciéndole a sus padres que iba a hacer un trabajo en casa de una amiga pero nunca regresó. Los progenitores denunciaron su desaparición ante las autoridades y los investigadores descubrieron que María Victoria había viajado a Madrid acompañada de un joven. Las cámaras captaron su imagen en la estación de Chamartín junto a un varón.

Días después las autoridades la localizaban junto a su presunto secuestrador. Un hombre de 39 años, profesor de una universidad a distancia. Actualmente este hombre se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La principal hipótesis del caso es que manipuló a la menor de 14 años, a la que habría manipulado a través de las redes sociales.

Cuando María Victoria descubrió que el chico no era menor de edad él se inventó otra historia

Él le dijo que era menor y cuando ella vio que no era así el detenido empezó a contarle otra historia. Se investiga además si pudo haberla narcotizado para intentar doblegar su voluntad.

El hombre, de 39 años, ha sido detenido por delito de 'grooming'. En un primer momento le dice a la joven que es menor de edad pero cuando llega a la estación esta descubre que es un adulto. Le promete un ipad, un teléfono móvil (ya que la joven no disponía de él) y le habla de una fiesta en su casa de El Espinar. Pasan los días y no hay fiesta, ni amigos. La joven comienza a tener miedo y a no querer estar allí.

Físicamente está bien pero preocupa su estado anímico ya que permanece en estado de shock y no ha podido declarar por el momento. Sus padres respiran aliviados por tenerla a su lado y piden que recaiga todo el peso de la ley sobre el adulto. El detenido trabajaba como docente en una universidad a distancia.