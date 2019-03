El médico del Madrid Arena no podía ejercer desde 2005

El Doctor Simón Viñals, el médico contratado por DivierTT para la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, entraba en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid. Allí el tambien ex concejal de Sanidad defendió con uñas y dientes su actuación y la de su hijo, también medico, pero que no se pudo hacer nada. “Llegaban con una midriasis total y con ausencia de latido cardiaco, no se podía hacer nada”

Viñals, el médico que estaba en Madrid Arena, reconoce que fue contratado "de forma verbal" por Miguel Ángel Flores para la fiesta ya que se conocían de hacia años. Hizo hincapié en que tenía todo el equipo reglamentario y que atendieron a las tres chicas, a pesar de que llegaron a la vez.

Pero sus palabras no coinciden con las del jefe de logística de Samur que acudió aquella noche. “Encontré tres personas sin asistir”. Pero en su informe posterior, el efectivo del Samur añade más detalles “Viñals comentó con tranquilidad que llevaba toda la noche atendiendo borrachos y que ahora le llegaba ‘esto’”.

Pero quizá la frase más polémica ha sido la que pronunció al ser preguntado si el servicio sanitario era suficiente para un evento de estas características. “A priori si, pero tenía que pasar algo muy gordo”.

