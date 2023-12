¿Más de Preysler o de Lomana? Los famosos se posicionan

El documental de Isabel Preysler aún no se ha estrenado y ya está dando mucho de que hablar. La última en comentar sobre este tema ha sido Carmen Lomana, y no ha dudado en criticar a la Reina de Corazones. La bata que usa Isabel Preysler para desayunar ha sido el objetivo principal de los ataques de Carmen .

"La he visto desayunar y me ha entrado una tristeza" son las primeras reacciones de Carmen Lomana al documental de Preysler. Pero pronto ha pasado a segundo plano el documental y Carmen no ha dudado en atacar directamente a Isabel . La acusa de nunca haberse pronunciado respecto a la actualidad del país y asegura que "a mí no me gustan las mujeres que son algo solo por ir colgadas del brazo de un hombre importante". Un rencor de Lomana que ha explotado en el plató de Espejo Público y donde ha querido dejar claro que nunca sería amiga de Isabel y que prefiere ser amiga de "gente que tiene un nivel intelectual con el que pueda aprender algo".

Los famosos apoyan a Isabel

y saber con quién se posicionan en este conflicto. Parece que la mayoría lo tiene claro,. La Reina de Corazones cuenta con el apoyo de

Aunque las nuevas generaciones también apoyan a Isabel, como la Pija y la Quinqui. Carmen Lomana se encuentra más sola en esta batalla, pero aun así cuenta en su equipo con Carlos Baute y la actriz y cantante Andrea Guasch.